少女懷春離家出走與男友同居 高雄少年隊透過一雙紫鞋尋獲

高中少女懷春離家出走與男友同居，高雄少年隊透過一雙紫鞋尋獲少女小春（中）。

2022/03/13 11:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕17歲高中少女小春（化名）不滿家人反對她和陳姓男友交往，憤而離家出走，近1個月拒接家人電話，家屬擔心少女遭人軟禁並從事不法工作，焦急地向高市警方報案，少年警察隊接獲通報後，立即聯手岡山分局共組專案積極協尋，循線找到陳男家，他謊稱女友沒來，警方在男友住家中發現一雙女用紫色運動鞋，經小春母親確認是女兒所有，警方透過陳母和警方共同勸說，終於尋獲小春同意回家團圓。

據了解，小春離家的前幾天，原本還願透過通訊軟體和家人聯繫、報平安，不久又厭煩家人的責備，拒絕和家人溝通，並封鎖一切通訊軟體，警方訪談小春的家人和同學，得知她經朋友介紹，結交一名陳姓男友（20歲），警方積極調閱監視器後，發現她疑似騎乘陳姓男友的機車出現。

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警方前往陳男家查訪，他表示未見小春，但警方在陳男住家發現一雙女用紫色運動鞋，經小春的母親確認是女兒所有，讓警方研判少女確實與男友同居，透過陳男的母親向兒子勸說，陳男才鬆口告知警方小春行蹤，勸少女返家和家人團聚。

少女告訴員警，因為被家人遭限制外出時間，而且家人還認為現任男友對她不好，才負氣離家與男友同居，沒想到反造成家人的擔憂，警方耐心地勸誡她，焦急的母親對於警方協助幫忙找回女兒深表感激。

高中少女懷春離家出走與男友同居，高雄少年隊透過一雙紫鞋（紅圈）尋獲少女。（民眾提供）

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