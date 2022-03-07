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    台南三井OUTLET週邊違停亂象多 警18天取締750件

    為了整頓三井OUTLET週邊道路的違停亂象，歸仁警方強力取締。（記者吳俊鋒攝）

    為了整頓三井OUTLET週邊道路的違停亂象，歸仁警方強力取締。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/07 19:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕日本三井不動產集團斥資逾30億元於台南高鐵特定區所打造的「MITSUI OUTLET PARK」大型購物商場，上個月中旬開始試營運迄今，人潮湧至，也帶來壅塞的車流，造成違停亂象，歸仁警方全力取締，18天來累計告發750件之多。

    由於該商場為台南首座OUTLET，興建期間一直備受關注，建物順利完工後，店家陸續進駐，上個月16日開始試營運8天，進場民眾大排長龍，造成轟動。

    試營運告一段落，OUTLET上個月25日正式開幕後，車潮更多，歸仁警方全力協助交通疏導，也針對違停進行取締，整頓亂象。

    根據歸仁警分局統計，若從正式開幕算起，10天以來，累積違停取締也有約700件之多，其中8成以上的紅單都是機車。

    尤其假日時，停車位不好找間，違規情形較為嚴重，最多1天曾有開出逾200張紅單的紀錄，警方為了整頓交通秩序，取締不手軟。

    機車違停的熱點，又以紅線的人行道居多，分局已拉封鎖線警示，或立牌公告，讓民眾知道會被開單，遵守規定，避免受罰。

    除了違停之外，警方還加強肅竊維安勤務，巡邏發現，騎士忘記取走機車鑰匙的情況也很常見，積極宣導後，已有改善。

    警方也呼籲民眾，逛OUTLET的店家時，或在用餐之際，都要注意隨身的貴重物品，以免遭到覬覦，讓宵小有可趁之機。

    為了整頓三井OUTLET週邊道路的違停亂象，歸仁警方強力取締。（記者吳俊鋒攝）

    為了整頓三井OUTLET週邊道路的違停亂象，歸仁警方強力取締。（記者吳俊鋒攝）

    騎士停妥機車後，忘記取走鑰匙的情況也很常見，警方加強宣導後已有改善。（記者吳俊鋒攝）

    騎士停妥機車後，忘記取走鑰匙的情況也很常見，警方加強宣導後已有改善。（記者吳俊鋒攝）

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