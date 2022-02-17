「月嫂」偷賣中國貴婦23萬愛馬仕包 典當5萬花光光

新北地院。（資料照）

2022/02/17 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕50歲林姓女子前年接受一名中國籍貴婦聘請至日本擔任月嫂，同年11月底工作結束返台，隔月間，因當時日本疫情嚴重，貴婦無法寄送貨品至美國，遂花1萬元日幣，請林女代收她價值約23萬餘元的愛馬仕lindy包後，再轉寄送至美國，怎料，林女竟據為己有，把包包拿去典當，所得5萬元花光光，貴婦氣憤提告，新北地院審理後依侵占罪，判處林女5個月徒刑。

檢警調查，前年底，林姓女子接受一名貴婦聘請至日本擔任月嫂，同年11月30日工作結束返台，隔月間，因當時日本疫情嚴重，貴婦無法寄送貨品至美國，遂委請返台的林女代為收受她寄送價值約23萬餘元的愛馬仕lindy包後，再轉寄送至美國，貴婦並支付林女日幣1萬元作為處理運送費用。

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怎料，同年12月19日，林女收到包包後，竟沒有轉寄至美國，期間，貴婦詢問進度，林女以國際貨運延遲等理由搪塞，貴婦為此跨海花錢請律師質問林女，發現包包被她據為己有，因此提告。

檢方偵辦時，林女坦言以5萬元價格把包包典當賣掉花光光，雖與貴婦有簽和解協議書卻未賠償；法官審理認為，林女恣意把包包據為己有，顯欠缺尊重他人財產權觀念，且迄今尚未賠償被害者損失，判刑5月，可上訴。

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