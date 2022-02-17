為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「月嫂」偷賣中國貴婦23萬愛馬仕包 典當5萬花光光

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/17 15:11

    〔記者王定傳／新北報導〕50歲林姓女子前年接受一名中國籍貴婦聘請至日本擔任月嫂，同年11月底工作結束返台，隔月間，因當時日本疫情嚴重，貴婦無法寄送貨品至美國，遂花1萬元日幣，請林女代收她價值約23萬餘元的愛馬仕lindy包後，再轉寄送至美國，怎料，林女竟據為己有，把包包拿去典當，所得5萬元花光光，貴婦氣憤提告，新北地院審理後依侵占罪，判處林女5個月徒刑。

    檢警調查，前年底，林姓女子接受一名貴婦聘請至日本擔任月嫂，同年11月30日工作結束返台，隔月間，因當時日本疫情嚴重，貴婦無法寄送貨品至美國，遂委請返台的林女代為收受她寄送價值約23萬餘元的愛馬仕lindy包後，再轉寄送至美國，貴婦並支付林女日幣1萬元作為處理運送費用。

    怎料，同年12月19日，林女收到包包後，竟沒有轉寄至美國，期間，貴婦詢問進度，林女以國際貨運延遲等理由搪塞，貴婦為此跨海花錢請律師質問林女，發現包包被她據為己有，因此提告。

    檢方偵辦時，林女坦言以5萬元價格把包包典當賣掉花光光，雖與貴婦有簽和解協議書卻未賠償；法官審理認為，林女恣意把包包據為己有，顯欠缺尊重他人財產權觀念，且迄今尚未賠償被害者損失，判刑5月，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    受託代養水牛 偷偷賣掉被判拘役20天
    2021/04/11 20:14

    受託代養水牛 偷偷賣掉被判拘役20天
    好市多北台中店開幕 158萬遊艇、60萬愛馬仕包…現金買走了
    2020/11/20 10:33

    好市多北台中店開幕 158萬遊艇、60萬愛馬仕包…現金買走了

    稀有店面電梯別墅 在家開店在家大發
    口罩國家隊偷賣被移送 莊人祥：被徵用就不能偷賣
    2020/05/01 15:31

    口罩國家隊偷賣被移送 莊人祥：被徵用就不能偷賣
    連千毅倉庫鑑出仿品 愛馬仕包侵權上百萬
    2019/10/05 05:30

    連千毅倉庫鑑出仿品 愛馬仕包侵權上百萬

    甘蔗田變科技城！嘉義轉型智慧大城
    獨家》北院書記官被控偷賣法拍屋 北檢今傳喚受害夫妻出庭
    2019/01/21 17:26

    獨家》北院書記官被控偷賣法拍屋 北檢今傳喚受害夫妻出庭
    黑心商偷賣中國毒蟹 衛福部：以最高20倍開罰
    2018/11/15 09:44

    黑心商偷賣中國毒蟹 衛福部：以最高20倍開罰
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播