用煙火加工做爆裂物 男子被判7年2月

彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/02/16 16:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣25歲黃姓男子，將市售煙火爆竹加工做成爆裂物，他把美工刀片拆成小片，放入煙火爆竹的容器裡，除具有爆炸威力，更有嚴重殺傷力，法官據此依槍砲彈藥管制條例，重判7年2月。

該案發生於前年9月間，溪湖警分局警方獲報，前往黃男家中，在其位於3樓的房間發現一個塑膠容器，容器內裝有6枚具有引爆芯相接的煙火爆竹，而且容器內還放入美工刀片。黃男堅稱，只是拿不要的煙火爆竹玩玩，絕無傷人之意，也無改裝之企圖。

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但法官認為，所謂爆裂物係指完整的爆炸裝置，至少包含「爆炸物、起爆裝置、增強殺傷力裝置」，而「製造」係指將物之成分、結構、性質加以改變，其意義在於將結構欠缺之物件創製、改造成殺傷力較強之物件。

法官說，被告以市售的煙火爆竹作為爆裂物的材料，將其放於容器內，容器空間不大，各爆竹間留有引爆芯，可以點燃內部火藥，具有同時引爆加強爆炸威力的功能，此外，被告又將美工刀片放入容器內，一旦容器中的爆竹煙火經同時引爆，勢必對周圍人、物造成傷害，本案事證明確，就算被告辯解好奇好玩，仍無法作為其有利的依據。

被告2016年曾因槍砲彈藥刀械管制條例判刑4月，執行結束，5年內再犯，加重其刑，考量被告在警訊時仍否認犯行，又經2度通緝後才到案，難認其有悔悟之心，因此判處7年2月。

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