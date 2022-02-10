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    父子翻牆進台中港釣魚挨罰25萬 北院認罰太重撤銷罰緩

    父子未經申請前往台中港第15號碼頭釣魚，共挨罰25萬元，父子不服提告，北院雖認定父子已經違規，但裁罰過重，判決撤銷罰緩。圖為台中港一百號碼頭海釣專區。（資料照）

    父子未經申請前往台中港第15號碼頭釣魚，共挨罰25萬元，父子不服提告，北院雖認定父子已經違規，但裁罰過重，判決撤銷罰緩。圖為台中港一百號碼頭海釣專區。（資料照）

    2022/02/10 16:33

    〔記者溫于德／台北報導〕一對父子未經申請前往台中港第15號碼頭邊釣魚，事後遭交通部港務局依違反商港法共裁罰25萬元，2人不服提告，台北地院雖認定父子違規，但港務局裁罰過重，判決撤銷罰緩；可上訴。

    父子主張，去年2月12日下午5時許，2人徒手翻越圍牆，走了2公里近30分鐘才抵達釣魚位置，所帶工具只有釣竿和魚餌，且商港內每個貨物倉儲都有專人看守，徒手釣客如何偷竊港口物資？

    這對父子說，商港法處罰對象是每天在港區工作的業者與工作人員，因為他們熟悉港區運作，面對港區繁忙物流與財富，國家為了業者與港區工作人員動念走私與人口販運、竊盜、販賣毒品，才會透過商港法制定罰則以收嚇阻之效。

    2人也認為，根據自由時報去年6月14日報導稱「港務公司表示，民眾若擅入商港禁止開放區域，將依商港法等相關規定移送裁罰，處600元以上3000元以下罰鍰，並得沒入其釣具。」這才合乎商港法立法精神，提告請求撤罰。

    港務局解釋，商港法修法後適用對象包括進出商港區的人員及車輛，既然已明文規定，代表進入商港管制區內的人員及車輛，均應申請獲核發通行證，並接受港務警察檢查，故對父親兩度裁罰10萬、兒子5萬無誤，要求判父子敗訴。

    北院認為，依法所有進入商港管制區的人員及車輛均應申請通行證，並接受港務警察檢查，才能維護港區秩序，且父子接受港警詢問時承認有看到告示牌，只是未細看內容，代表父子知悉該處為商港管制區。

    但北院也指，父子翻牆進入商港管制區的目的，是為了釣魚，且兒子當時仍在學、並無資力，與其他進入商港管制區為了進行走私、偷渡等非法行為，影響商港安全並不大，因此，父子應受責難程度及所生影響均較為輕微，港務局卻未審酌便裁罰，判決撤銷罰緩。

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