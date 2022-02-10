確診中籍配偶持「陽性」報告搭機 無主觀犯意不起訴

陳女搭機前所持報告雖為「POSITIVE」（陽性），但她快篩結果卻呈陰性，且立榮地勤也沒落實檢查其報告，檢方採信她誤以為是陰性等說詞，今將她不起訴。（長榮航空提供）

2022/02/10 15:29

〔記者錢利忠／台北報導〕已取得身分證的陳姓中籍配偶，去年5月31日搭乘立榮航空自松山機場飛往中國廈門，事後被揭露持PCR「陽性」報告登機劃位；台北地檢署調查，陳女PCR曾採陰，後來她搭機前所持報告雖為「POSITIVE」（陽性），但她快篩結果卻呈陰性，且立榮地勤也沒落實檢查其報告，採信她誤以為是陰性等說詞，今將她不起訴。

陳女去年搭機抵達中國廈門後，被採檢出陽性反應，因而被隔離治療3個多月，痊癒後才返回福建老家，期間她因傳喚無著，一度被發布通緝，直到她後來返台入境時，才被法辦。

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陳女供稱，她搭機前曾快篩為陰性，且醫院快篩報告簡訊提及，3天內若沒再收到訊息即代表沒事，由於她先前曾快篩陽性，但PCR卻是陰性，她誤以為登機前的快篩為陰性，PCR同樣也會是陰性，才持報告登機，沒有不實填寫登機前健康聲明書的犯意。

檢方認為，陳女填寫的健康聲明書，內容雖與實情不符，但她沒有偽造或冒充他人填寫等情況，且她填寫時，因快篩及PCR採檢作業上的結果不同，以致她誤認自己所填內容為真實，考量她沒有偽造文書等主觀上犯意，因此將她不起訴。

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