台中男吊點滴竟走了8公里 民眾騷動警雨滴中尋回

警方通知徐男阿姨前來帶回。（警方提供）

2022/02/10 13:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市徐姓男子7日就醫打點滴，未料未打完即離擅自離院，推著點滴架自北區淋雨走到8公里遠外的北屯區大坑圓環附近，民眾見狀急報案，警方考量天氣寒冷且徐男穿著單薄先帶回派出所，進一步連繫上徐男阿姨前往接人，虛驚一場。

當晚7時許，台中市第五分局東山所接獲報案，表示一名男子吊著點滴，推著點滴架沿東山路走，已走至大坑圓環附近公車站，警員邱國峰趕往現場，果見一名僅穿短袖衣服的男子在路邊淋雨，手邊還推著點滴架，疑因體力不支坐在路邊休息，經詢問後男子僅說叫阿強，從中國醫藥大學附設醫院推著點滴架一路走過來。

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邱員當下雖大吃一驚，但從對話中研判男子可能有身心障礙狀況，考量天氣寒冷且穿著單薄，決定先將其帶回派出所，沿途擔心他淋雨受寒一路上為其撐傘，返所後男子表示肚子餓，邱員及陳姓志工隨即提供泡麵及飲用水讓男子充飢止渴。

警方隨後透過他手上住院手環得知其身分，原來是46歲的徐姓男子，經聯繫醫院表示尚未辦理出院，甚至未將點滴打完就擅自離院，警方後續聯繫到阿姨接回徐男；阿姨表示，徐男患有身心障礙，平常若有住院就醫需要，多是由她協助，此次一不注意徐男就不見了，雖四處找尋並詢問附近派出所都未果，多虧警方協助將其安全帶回。

只是從醫院走到大坑圓環的路程相當遙遠，距離超過8公里以上，家屬也很意外不知徐男如何辦到，也對徐男在雨中吊點滴亂走造成騷動感到不好意思，幸好人平安無事，十分感謝警方用心，並表示會避免同樣事情再發生。

五分局分局長林沐弘表示，民眾若有家屬為心智障礙者，或為易走失對象者，務必申請愛心手環或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，以便警方辨識並聯絡家屬才能趕緊送家人回家。

徐男推著點滴架走到8公里遠外的大坑圓環。（警方提供）

志工提供泡麵及飲用水讓徐男充飢止渴。（警方提供）

警方通知徐男阿姨前來帶回。（警方提供）

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