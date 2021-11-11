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    首頁　>　社會

    丁允恭性騷擾未成立 監院不服提上訴12日開庭

    總統府前發言人丁允恭（右）在辦公室跟女記者做愛，被判撤職、停用兩年。（資料照）

    總統府前發言人丁允恭（右）在辦公室跟女記者做愛，被判撤職、停用兩年。（資料照）

    2021/11/11 23:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長時，在辦公桌上與一名電視台女記者嘿咻，害對方墮胎兩次，分手後又被控不斷騷擾，被懲戒法院認為行為「放蕩不檢」，3月24日判撤職，停用2年。監察院不滿未成立性騷擾，提起上訴，懲戒法院二審定12日早上10點開庭。

    一審指出，丁允恭在新聞局長辦公室與女記者發生性行為3次，在職務宿舍1次，女記者而後墮胎2次，顯見丁的行為「放蕩不檢」。分手後，丁允恭為了挽回，在「臉書」貼出女記者的頭靠在丁肩膀上的合照，足使人認為兩人關係親密。而丁允恭時任新聞局長且有婚約，卻在「臉書」貼出合照，使外界知悉兩人交往，造成女記者身心與工作困擾。

    一審認為，丁允恭行為放蕩不檢且有失謹慎，嚴重損害政府信譽及公務員形象，惟考量他承認違失並有悔意，評議後判撤職、停任2年。

    提案彈劾的監委紀惠容不滿一審僅認丁允恭行為不檢，卻未認定性騷擾成立，因而提起上訴，主張丁允恭的相關行為已構成性騷擾，但一審卻未詢問女方是否感到損害人格尊嚴、心生畏怖或感到敵意，且丁允恭婚後仍持續對女方表達情慾意念，涉性騷擾。

    紀惠容表示，本案屬親密關係暴力，問題不在於情慾，而在於違反女方意願、傷害隱私和權力壓迫。本案造成痛苦的並不是性本身，而是不平等的性別權力，以及這個不平等所促成對女性的暴力。

    二審合議庭審判長惟懲戒法院院長李伯道，受命法官則是吳謀焰，定12日早上10點召開準備程序庭。

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