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    首頁　>　社會

    逆轉！供毒給好友吸食卻暴斃 高院改判應賠償好友父

    高等法院審理後認定林男之死和朱男供毒吸食間具因果關係，今逆轉改判朱男應賠償林父84萬多元。（資料照）

    高等法院審理後認定林男之死和朱男供毒吸食間具因果關係，今逆轉改判朱男應賠償林父84萬多元。（資料照）

    2021/11/09 12:17

    〔記者楊國文／台北報導〕朱姓男子無償提供安非他命給好友林姓男子吸食，不料林男卻突然意識不清，送醫仍不治。林父認為朱男應對兒子死亡負責，索賠531萬元，一審判林父敗訴；高等法院審理後認定林男之死和朱男供毒吸食間具因果關係，今逆轉改判朱男應賠償林父84萬多元。

    被害人林男的父親指控，朱男於2017年8月27日凌晨 1時許，在其租屋房間內多次無償轉讓安非他命供林男施用，當天上午6時起，林男即陸續出現身體不適、冒冷汗、雙腳癱軟無力、行為失序、大小便失禁、大吼及意識模糊等異常情況，雖緊急送醫急救仍不治，朱男應對林男死亡負起損害賠償責任，求償531萬多元，但遭新北地院判決駁回。

    上訴後，高等法院認為，法醫研究所解剖認定林男死因，為本身有小血管硬化症及肥厚性心肌病高血壓因子，在施用朱男提供的安非他命後，誘發高血壓、出血等症狀，造成顱內出血死亡，與朱轉讓安非他命供其吸食之間具有因果關係。

    此外，朱男在林男出現身體不適狀況後，並未立即將他送醫救治，亦有過失。因此，朱男應負起損害賠償責任。

    不過，高院同時認定，林男接受朱男提供安非他命並吸食，與其身體狀況合併誘發高血壓導致顱內出血死亡，林本身亦「與有過失」，今判決朱男應賠償林男父親包括林男殯葬費、扶養費及精神慰撫金共84萬多元，還可上訴。

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