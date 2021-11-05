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    首頁　>　社會

    社子橋下大械鬥23人獲法院交保 檢方將提抗告

    社子橋下3日凌晨發生兩派人馬共37人械鬥事件，士檢訊後聲押其中23人，未獲士院裁准，檢方將提抗告。（記者鄭景議翻攝）

    社子橋下3日凌晨發生兩派人馬共37人械鬥事件，士檢訊後聲押其中23人，未獲士院裁准，檢方將提抗告。（記者鄭景議翻攝）

    2021/11/05 17:35

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市社子橋下3日凌晨1時許發生37人鬥毆事件。據悉，鬥毆起因是吳男在少年觀護所時遭劉男欺負，重獲自由後帶人報復，卻反遭劉男等31人砍殺，檢方訊問後依殺人未遂等罪聲押其中23人，遭士林地院全部裁定交保。士檢認為23人行凶手段兇殘並互相推託，且沒有人承認砍斷手掌，將提抗告。

    士檢稍早透過新聞稿對士院裁定結果表達尊重，但認為警方移送的少年犯包括劉、吳等2位主事者均遭收容，23人位成年人卻全獲交保，兩照交保明顯失衡，且劉等人下車後立即持刀械棍棒砍殺，毫無遲疑之舉，可見事先已集結談妥分工，非但嚴重毀損車輛，傷者傷勢也在頭部等致命位置，更有一人抵擋時手掌遭砍斷，顯然是預謀性犯案。

    士檢強調，多名參與被告皆有妨害秩序、妨害自由及傷害等諸多前科，具反覆實施之虞，因此，為遏止成年人利用少年犯罪，或少年憑藉有成年犯相挺而任意尋釁姿勢，恃強凌弱，甚至波及無辜民眾，檢察官將提出抗告。

    警方調查，3日凌晨1時許，劉男找來8輛車共31人，前往社子橋下談判，眾人見吳男人馬到場，立刻拿棍棒搗毀車輛車窗，並將人從車上拉下毆打，但吳男趁亂消失，直到3日下午被警方通知才到案說明。

    劉男等31人否認相約鬥毆，辯稱彼此相約開車跑山，但根據行車紀錄器可知，眾人先在北投焚化爐集結，並分乘汽車前往現場鬥毆，且8輛車直接停在路中攔路逞凶，幸警方及時趕赴現場，衝突才未擴大。

    另警方訊問時，其中一名染著紫色頭髮的女子在派出所嗆聲「我爸是刑警」，立刻遭員警喝斥，女子後來獲檢方諭令交保。據悉，女子的父親服務於北市警局刑警大隊第七隊。

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