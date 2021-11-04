基隆環保局查違規公司爆衝突 稽查員遭3員工毆打送醫

鄒姓稽查員頭部受傷，縫合５針。（記者吳昇儒翻攝）

2021/11/04 10:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一家環保公司因多次違規，遭撤除廢棄物處理許可證，依規定須提出清運計畫，處理堆放的廢棄物。昨晚，基隆市環保局派出稽查人員前往該公司勘查時，與朱姓員工等3人發生衝突，一名鄒姓稽查員頭部受創，所幸傷者送醫縫合後暫無生命危險。警方獲報到場，將犯嫌帶回偵辦。警詢後，依妨害公務等罪，將朱男等人移送法辦。

基隆市警三分局百福派出所昨日下午5時22分接獲報案指出，六堵工業區內某環保公司與稽查人員發生糾紛衝突。警方立刻出動快打部隊，抵達時發現30多歲鄒姓稽查員受傷，即刻聯繫119派員救援。

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救護人員初步檢視，鄒男傷勢，身上有些許擦、挫傷外，頭部有撕裂傷，馬上將傷者送往醫院救治。鄒男頭部經醫護人員縫合5針後，暫無生命危險，但仍需留院觀察，而業者員工也因與鄒男拉扯間，身上也有受到擦、挫傷。

據悉，該環保公司朱、陳、謝姓等員工與鄒姓等3名稽查員，在公司內發生爭執，員工不讓鄒男等3人直接離開，雙方發生拉扯，徒手互毆，過程中鄒男疑似倒地時不慎撞到頭部，才造成撕裂傷。

據了解，案發時，稽查人員正在稽查清運進度，可能雙方認知上有落差，因而發生衝突。

警方將朱男等人帶回偵訊，並依妨害自由、妨害公務及妨害秩序等罪，將3人移送法辦；另雙方也互相提出傷害告訴，一併送辦。

警方趕赴現場，發現一群人正在場內理論。（記者吳昇儒翻攝）

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