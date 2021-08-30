連兩天陪老伴找機車無怨言 最後求助警尋回

員警順利在超商前尋獲黃婦機車。（記者許國楨翻攝）

2021/08/30 11:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓婦人上週五騎車外出購物後忘了機車停放處，她擔心記憶退化不好意思找警察，返家後向丈夫求援，夫妻倆回現場找了2天仍一無所獲只得向警方求助，經員警抽絲剝繭發現婦人根本記錯購物地點，難怪遍尋不著，最後順利找回機車，讓他們又驚又喜，不斷感謝員警協助。

台中市第三分局立德派出所員警何誠晉、李孟昜當天下午執勤時，一對夫妻急匆匆的跑進所內，68歲黃婦表示，2天前到東區大智路的店家購物，印象中將機車停放在附近國小旁，但購物後卻怎樣都找不到機車，因自身有輕微失智症，擔心記憶退化搞烏龍不敢找警方，所以先拜託老公一起幫忙找。

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但兩人已經找了兩天還是找不到，最後實在沒辦法還是得請警方出馬，員警得知原委，立即著手調查黃婦當天可能行走路線，沒多久就發現，原來黃婦人根本記錯購物地點，2夫妻尋找的方向有誤，難怪再怎樣都找不到！員警帶著黃婦前往當初購物的店家附近仔細尋找，最後順利在一間超商前尋獲機車，讓夫妻倆又驚又喜，不斷感謝警方協助。

警方也提醒黃婦丈夫要多注意妻子的狀況，若失智症狀有加重的傾向，務必告知醫生尋求正確的治療方法，同時提醒民眾有時記憶並不可靠，可能因停放時間較長或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，建議停車後以手機拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

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