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    68歲屋主焚香祭拜卻火燒厝 5天後換地點燒香又釀火警

    賴男在短短5天之間，兩度燒炷香與檀香祭拜神佛，引發火警被起訴。（示意圖）

    賴男在短短5天之間，兩度燒炷香與檀香祭拜神佛，引發火警被起訴。（示意圖）

    2021/08/26 12:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市68歲賴姓男子有燒香祭祀神明的習慣，今年3月間點燃炷香與檀香，卻引起火災，三寶佛神桌等處焚燬，他變換祭拜地點，改到頂樓露台，卻還是引燃堆置的雜物，檢方偵辦時，他沒有出庭，但警訊時坦承焚香引發火災，台中地檢署認為他觸犯失火燒毀物品罪，今天提起公訴。

    起訴書指出，信仰宗教虔誠的賴姓男子，平常會點燃炷香，再把炷香放於檀香粉上面，引燃燻香祭拜神佛，另外，他也有撿拾資源回收物、木材等習慣，家中堆置不少廢棄沙發、桌椅等雜物。

    今年3月30日傍晚，他又點燃炷香與檀香，事隔約7個小時，翌日（31）凌晨1時，引燃屋內雜物，室內牆壁燻黑，三寶佛下的桌子半毀，銅質香爐有明顯燃燒痕跡，賴男發現火災後，提水要滅火，但住在對面的蔡姓住戶，搶先一步通報消防局到場滅火。

    事後賴男改變祭拜位置，移到屋頂露台祭拜焚香，但屋頂還是堆滿雜物，事隔5天，今年4月5日清晨5時許，他又焚燒炷香與檀香，約3個小時後，上午8時許引燃火勢，燒毀木板、腳踏車、輪椅與衣櫥，連神像都被波及，鄰居通報消防局，消防員馳抵撲滅火勢等雜物，警方將他依公共危險罪法辦。

    台中地檢署檢察官傳喚賴男，他沒有出庭，檢方認為他於警訊時坦承焚香引發火災，罪嫌足堪認定，應為焚香祭祀疏忽引發火災，依失火燒毀物品罪起訴。

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