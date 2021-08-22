為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中偵查佐去年模範警察今年升小隊長 同事笑：雙腳裝噴射引擎

    陳員去年才榮獲全國模範警察。（記者許國楨翻攝）

    陳員去年才榮獲全國模範警察。（記者許國楨翻攝）

    2021/08/22 11:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局偵查佐陳志宏熱衷偵辦案件，任職刑事單位期間屢破大案，成績卓越，去年才榮獲全國模範警察，今年又升任小隊長，由於警界中至少要10年以上努力才能勝任這個職務，他僅利用7年時間即達成，速度之快讓同仁笑稱，簡直就像雙腳有裝噴射引擎。

    43歲陳志宏對偵辦刑案非常有興趣，從東海大學法律系畢業後放棄工作性質較為靜態的法務工作，毅然報考93年警察特考，從警15年都在外勤單位工作，剛畢業到派出所服務期間，發現失智老婦迷路，即發揮他細膩特長及抽絲剝繭精神，帶著老婦到市場攤位逐一詢問。

    在路口監視器設置密度不高的時期，以土法煉鋼方式花了近10個小時，終於幫迷途老婦找到家；102年陳員不忘初心報考偵查佐，正式踏上他夢寐以求的「柯南」夢，每每偵辦案件，都秉持著必破的決心，一天根本睡不到幾個小時，任內破獲多起販毒集團及搗破詐騙集團機房，績效卓越，獲得年年考績評列甲等肯定，除去年才榮獲全國模範警察，今年7月也榮升小隊長一職。

    「很開心能在最喜愛的刑事領域中獲得肯定」，陳員說，仍會不斷仔細學習案件偵辦，希望能傳承給同樣熱愛刑事辦案的同仁，以點燃其心中的刑事魂，讓珍貴的辦案經驗薪火傳承下去；分局長蔡元戎表示，陳小隊長在工作崗位上全力付出，表現可圈可點，足為同仁楷模，升任小隊長實至名歸，未來將更能全心全意為社會奉獻心力。

    陳員今年7月也榮升小隊長一職。（記者許國楨翻攝）

    陳員今年7月也榮升小隊長一職。（記者許國楨翻攝）

    分局長蔡元戎（圖右）肯定陳員的付出。（記者許國楨翻攝）

    分局長蔡元戎（圖右）肯定陳員的付出。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反恐警 竟是賊 才升官就出事 同仁：頭殼壞掉？
    2020/12/27 05:30

    反恐警 竟是賊 才升官就出事 同仁：頭殼壞掉？
    千字文爆料／花蓮王入花監 享8特權 獄官照顧周到 上月升官
    2020/09/19 05:30

    千字文爆料／花蓮王入花監 享8特權 獄官照顧周到 上月升官
    典獄長：傅崐萁帶職入監 帶來許多困擾
    2020/09/19 05:30

    典獄長：傅崐萁帶職入監 帶來許多困擾
    花監︰保護傅安全 個別運動
    2020/09/19 05:30

    花監︰保護傅安全 個別運動

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    民眾報案賓士車擋路 警到場赫見男子陳屍山區草叢
    2021/08/21 19:21

    民眾報案賓士車擋路 警到場赫見男子陳屍山區草叢

    男大生「撿屍」性侵學弟 自曝被強暴血淚史 法官輕判免入獄
    2021/08/21 18:56

    男大生「撿屍」性侵學弟 自曝被強暴血淚史 法官輕判免入獄

    行竊失風磚砸老婦爆頭 惡賊「升級準強盜」判4年
    2021/08/21 20:00

    行竊失風磚砸老婦爆頭 惡賊「升級準強盜」判4年

    苗警台3線大稽查！重機大燈「藍綠貼」當場撕 勸離4處追焦手
    2021/08/21 19:44

    苗警台3線大稽查！重機大燈「藍綠貼」當場撕 勸離4處追焦手

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播