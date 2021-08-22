台中偵查佐去年模範警察今年升小隊長 同事笑：雙腳裝噴射引擎

陳員去年才榮獲全國模範警察。（記者許國楨翻攝）

2021/08/22 11:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局偵查佐陳志宏熱衷偵辦案件，任職刑事單位期間屢破大案，成績卓越，去年才榮獲全國模範警察，今年又升任小隊長，由於警界中至少要10年以上努力才能勝任這個職務，他僅利用7年時間即達成，速度之快讓同仁笑稱，簡直就像雙腳有裝噴射引擎。

43歲陳志宏對偵辦刑案非常有興趣，從東海大學法律系畢業後放棄工作性質較為靜態的法務工作，毅然報考93年警察特考，從警15年都在外勤單位工作，剛畢業到派出所服務期間，發現失智老婦迷路，即發揮他細膩特長及抽絲剝繭精神，帶著老婦到市場攤位逐一詢問。

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在路口監視器設置密度不高的時期，以土法煉鋼方式花了近10個小時，終於幫迷途老婦找到家；102年陳員不忘初心報考偵查佐，正式踏上他夢寐以求的「柯南」夢，每每偵辦案件，都秉持著必破的決心，一天根本睡不到幾個小時，任內破獲多起販毒集團及搗破詐騙集團機房，績效卓越，獲得年年考績評列甲等肯定，除去年才榮獲全國模範警察，今年7月也榮升小隊長一職。

「很開心能在最喜愛的刑事領域中獲得肯定」，陳員說，仍會不斷仔細學習案件偵辦，希望能傳承給同樣熱愛刑事辦案的同仁，以點燃其心中的刑事魂，讓珍貴的辦案經驗薪火傳承下去；分局長蔡元戎表示，陳小隊長在工作崗位上全力付出，表現可圈可點，足為同仁楷模，升任小隊長實至名歸，未來將更能全心全意為社會奉獻心力。

陳員今年7月也榮升小隊長一職。（記者許國楨翻攝）

分局長蔡元戎（圖右）肯定陳員的付出。（記者許國楨翻攝）

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