今年1-5月國道A1事故死傷比去年多 變換車道不當佔41％

今年1月至5月國道發生29件A1事故，造成30死、38傷。（資料照，民眾提供）

2021/06/15 11:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年1月至5月國道計有29件A1交通事故，共造成30人死亡、38人受傷，較109年同期增16件事故、17死、20傷。交通部高速公路局表示，今年A1事故主要肇事車種為自小客車18件、約占62%，肇因多為變換車道或方向不當12件、約佔41%，未注意車前狀態6件、約占21%，且事故多數發生在晚間10點至隔日清晨6點，共13件、約佔45%；另外，29件當中有8件涉及疲勞駕駛，顯示仍有部分用路人開車前未養足精神。

高公局分析這29件A1事故，未繫安全帶者有10件、約佔34%，超速有13件、約佔45%；其中，未繫安全帶A1事故涉及超速者有7件，占70%，顯示未繫安全帶用路人，其超速違規可能性亦高。高公局提醒用路人，未繫安全帶違規者，依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項及第33條規定，處3000至6000元罰鍰。於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，視情節輕重處3000元至2萬4000元罰鍰，嚴重超速更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照。

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高公局表示，後續將利用微電影、海報、摺頁及電子看板宣導用路人「駕車乘車繫安全帶」、「注意車前狀況」、「依速限行駛」及「小心變換車道」；上述肇事分析結果也將提供給國道公路警察局作為勤務安排及加強違規取締參考。

鑒於目前國內疫情嚴峻，高公局呼籲用路人應減少不必要外出移動，需要開車出門時，務必養足精神及繫妥安全帶，並務必依速限行駛、注意車前狀態，以確保行車安全與秩序。

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