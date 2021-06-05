居檢者大廳取餐2分鐘挨罰15萬 因防疫人員指示而誤認獲撤銷

居檢者社區大廳領餐2分鐘挨罰15萬元，里幹事曾要求下樓領防疫包，桃園地院法官認為足以使人誤認社區大廳屬居檢範圍，判決訴願決定及原處分撤銷。（資料照，記者陳恩惠翻攝）

2021/06/05 10:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市苑姓女子居家檢疫期間，擅離住所2分鐘到社區大廳取餐挨罰15萬元，苑女喊冤「居檢初期，里幹事曾指示到大廳領防疫包，我以為大廳也屬居檢範圍內」，桃園地院法官於判決中指出，苑女是因防疫人員指示，誤認可以到社區大廳，主觀上並無故意或過失，判決訴願決定及原處分均撤銷。

苑女於去年3月21日從加拿大返台，應居檢至4月5日解除，被警方查獲曾在3月28日晚上9點06分，擅自到社區大廳取餐，桃市府衛生局依「傳染病防治法」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁處15萬元，苑女提出訴願被駁回，向法院提出行政訴訟。

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苑女喊冤，居檢初期，里幹事曾指示她到大廳領取防疫包，里幹事為防疫人員，她因此認為「下樓至大廳」仍屬居檢通知書上所載「留在家中不外出」範圍，後因家中食材用罄，餐點外送員拒絕上樓，遂自行到大廳取餐，前後僅2分鐘、全程戴口罩，並非故意違規，縱使被認為有過失，依據比例原則，裁罰金額也應是最低額度10萬元。

桃市府主張，苑女若對居檢定義不清楚，可逕行向防疫人員或尋求台灣親友協詢，且依防疫人員指示下樓取防疫包，與後續自行擅離居檢地點，兩者是不同的，裁罰金額則是依據違規情節、可能接觸人群等標準。

判決指出，苑女確實曾依防疫人員指示到大廳取防疫包，雙方對此都不爭執，既然防疫人員是依法執行職務之人，更應遵守法令規定，不得便宜行事，要求居檢者到大廳領取物資，此舉確實足以讓人誤認大廳為合法範圍，而衛福部公布的居檢範圍定義，是在苑女為行為之後，另審酌苑女下樓僅短短2分鐘、全程戴口罩，認為她主觀上並無故意或過失，判決訴願決定及原處分均撤銷。

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