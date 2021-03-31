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    女主播夫被控家暴、殺人未遂 當庭道歉仍判4月

    高院今駁回上訴，仍判呂台年（見圖）傷害罪4月徒刑、得易科罰金12萬元，還可上訴，另判呂拘役50天，得易科罰金5萬元確定。（資料照）

    高院今駁回上訴，仍判呂台年（見圖）傷害罪4月徒刑、得易科罰金12萬元，還可上訴，另判呂拘役50天，得易科罰金5萬元確定。（資料照）

    2021/03/31 10:31

    〔記者楊國文／台北報導〕東森新聞台當家主播王佳婉的丈夫、房地產大亨呂台年，被控去年家庭聚會時，不滿姪子劉鎮亞態度不佳，竟抄起2根狼牙棒型手電筒爆打劉男頭部致頭破血流，傷口甚至當場噴出鮮血，劉男提告呂涉殺人未遂罪，不和解，一審判呂男傷害罪4月、恐嚇罪拘役50日；高等法院審理時，審判長勸和，呂男當庭向劉男道歉，但劉不接受，直指根本是殺人未遂行為，叔叔並非真誠道歉，只為換取輕刑，高院今駁回上訴，仍判呂傷害罪4月徒刑、得易科罰金12萬元，還可上訴，另判呂拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

    呂台年、劉鎮亞兩人今均未聆判，無法得知對判決看法、是否會上訴。

    呂台年現年58歲，現為捷年集團董事長，曾在多年前百萬人倒扁運動時擔任副總指揮，2003年和女主播王佳婉再婚，轟動一時。

    本案發生在去年2月，呂台年和同父異母的大哥劉台捷、姊姊呂宵瑩等家人聚餐舉辦壽宴。呂的姪子劉鎮亞控訴，一家子在話題中討論到買房事宜，呂台年認為他的態度不佳，竟拿起水杯朝他砸過去，雙方爆發衝突，呂憤而離席。

    劉鎮亞指出，本以為事情就此結束，沒想到在他開車帶著父母劉台捷夫婦返家時，呂台年竟在社區大門口堵他，呂手抄兩根狼牙棒形狀的手電筒，不分青紅皂白朝他頭部一陣猛打，劉當場頭破血流，經一旁同行的親戚阻止呂，才未釀成更大災禍。

    事後，劉鎮亞堅持報警，指控當天呂台年臨走前還對他說，再看到他會再繼續打他，並提出殺人未遂罪告訴，劉同時也向法院聲請保護令獲准。檢方偵辦後，以傷害罪、恐嚇安全罪起訴呂台年。

    台北地院審理時，呂台年指稱狼牙棒手電筒僅為防身用途，當時是劉朝他衝過來，他為了自衛不小心揮了一下才誤傷，絕非本意，也希望能和解。但劉鎮亞認為呂的行為是嚴重暴力行為，堅持不和解，法官去年12月依傷害罪判刑4月、恐嚇罪判拘役50日，得易科罰金。全案上訴高等法院。

    高等法院本月17日開庭時，審判長對呂台年、劉鎮亞表示，「你們是親戚，以後還要見面」，「冤家宜解不宜結」，如何化解糾紛，雙方都要努力。

    呂台年接著起身，當庭向劉男道歉，說自已當天錯了，希望劉能將此事放下，但劉不接受，指呂一開始就朝他的頭部毆打，當時可說是命在旦夕，呂是殺人未遂行為，要求法院從重量刑。

    高等法院審理時，審判長勸和，呂台年當庭向劉鎮亞（見圖）道歉，但劉不接受。（資料照）

    高等法院審理時，審判長勸和，呂台年當庭向劉鎮亞（見圖）道歉，但劉不接受。（資料照）

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