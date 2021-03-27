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    經營網路簽賭站 還惕勵自己「愛拼才會贏」

    許男在住處牆上還貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣用以惕勵自己。（記者彭健禮翻攝）

    許男在住處牆上還貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣用以惕勵自己。（記者彭健禮翻攝）

    2021/03/27 16:01

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局與刑事警察局第九大隊第二分隊合作破獲網站簽賭站，在主嫌許姓男子住處查扣電腦、手機等證物，另警方發現許男在住處牆上還貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣用以惕勵自己，讓警方搖頭不已。全案偵訊後，警方將許男依賭博罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    頭份警分局鑒於近來網路平台疑似教唆民眾賭博，甚至吸引資金幫忙下運彩的數位廣告情形，除加強網路巡邏、監看及情資佈建，並與刑事警察局第九大隊第二分隊共同組成專案小組，積極打擊賭博歪風。

    經專案小組多日蒐報，鎖定苗栗市許姓男子涉嫌架設網站，以各球類運動賽事為下注簽賭標的，經報請苗栗地檢署檢察官徐一修指揮偵辦，於日前持搜索票前往許男住處執行搜索，查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機等贓證物。

    許男見事跡敗露，坦承自去年10月起擔任網路博奕中間代理商進行賭博行為，經警方統計許男的簽賭站總計下注金額數百萬元，不法獲利數十萬元。

    由於許男在住處牆上貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣惕勵自己，警方見狀也搖頭不已，對於許男將這麼好的座右銘用在歧途上，感慨可惜。

    頭份警分局長何孟宗表示，賭博萬惡之首，沈溺賭博易讓民眾傾家蕩產、家庭失和且近來許多社會案件的起因也是因為網路賭博而引發的債務糾紛，對社會治安造成負面影響，警方將持續全力掃蕩網路簽賭歪風，遏止不法，也呼籲民眾踴躍檢舉，警民合作共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

    許男在住處牆上還貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣用以惕勵自己。（記者彭健禮翻攝）

    許男在住處牆上還貼著「搏拼 愛拼才會贏」等斗大字樣用以惕勵自己。（記者彭健禮翻攝）

    警方前往許男住處執行搜索，查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機等贓證物。（記者彭健禮翻攝）

    警方前往許男住處執行搜索，查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機等贓證物。（記者彭健禮翻攝）

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