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    談12導程心電圖與救護員救命恩 國中女父哽咽落淚

    汪父講到女兒（右1）死裡逃生的過程，感動的哽咽、落淚。（記者王俊忠攝）

    汪父講到女兒（右1）死裡逃生的過程，感動的哽咽、落淚。（記者王俊忠攝）

    2021/01/18 12:12

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局到2020年5月在義消團體與各界企業的贊助下，使全市各分隊61輛救護車都配備12導程心電圖儀器，得以及時協助搶救心肌梗塞失去生命跡象患者，18日有兩名從鬼門關逃離、獲救重生的患者到消防局致謝，其中獲救的汪小妹，其父親更是講到落淚、哽咽，令人動容。

    汪小妹的父親感動地表示，去年12月4日，14歲念國中的女兒在學校跑步時突然昏倒、沒有呼吸心跳，校方很快通知消防局保西分隊救護車到場急救，救護員林昭逸、賴勇成為女兒做AED電擊、送到市立醫院搶救，女兒到醫院後昏迷指數仍是3、沒有清醒，醫師告知可能會有缺氧性的傷害。

    汪父說，市醫為女兒做低溫療法，一直治療約3、4天，直到12月8日，女兒在麻醉藥退了之後，眼睛突然睜開、醒過來，家人都很高興激動，因為女兒是心室顫動問題，接著動手術植入自費要40多萬元的體內去顫器，幸好女兒條件符合健保給付資格，「有健保真好！」。

    汪父進一步說，女兒過去很健康、沒有家族病史，所幸治療後完全康復、沒有留下任何後遺症，很感謝保西分隊兩位救護員與市醫心臟科醫護團隊的治療，讓他女兒能得到重生。汪父與女兒分別送上鮮花及感謝卡給兩名救護員。

    另位45歲的陳姓男子也說，去年4月間覺得累、在1家按摩店趴著按摩時，突然沒有呼吸心跳，男師傅機警發現、很快報案，他被送上救護車急救，在車上被電擊時痛的醒過來。醫生說他是心肌梗塞問題，自己是覺得在案發前很容易喘，之後裝了2支心導管、吃抗凝血藥及運動，身體正常多了，很感謝消防局救護員救回他的命。

    南市長黃偉哲指出，南市推動到醫院前12導程心電圖系統，統計到去年11月底，急性胸痛患者經救護車上做12導程心電圖有1096件，到醫院端確診是急性心肌梗塞為42件，比前年多出10件，顯見12導程心電圖系統是救護員搶救心肌梗塞患者的1大利器，其他被排除心肌梗塞的患者也有助於醫院後續診斷、搶救生命。

    汪父與汪小妹送上鮮花感謝兩位搶救生命的南市消防局救護隊員。（記者王俊忠攝）

    汪父與汪小妹送上鮮花感謝兩位搶救生命的南市消防局救護隊員。（記者王俊忠攝）

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