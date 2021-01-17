為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    把陌生人設定臉書粉絲專業共同管理人 成詐欺共犯判2年半

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/17 13:59

    〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子創設臉書粉絲專業經營球鞋買賣，但2017年間卻把一名陌生人「Bai Yu Chen」設成共同管理人，獲得15000元現金、價值15000元的球鞋及球鞋販售每月10％利潤，怎料，該人士在網路上詐騙民眾，林男因予以協助成為共犯，新北地院審理後，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財25罪，判他2年6月徒刑，可上訴。

    林男在審理時辯稱，「Bai Yu Chen」透過臉書洽詢轉讓粉絲專頁，由於專頁無法轉讓所有權，才以現金、球鞋及抽成作為對價，將對方設為管理員，他主觀認為「Bai Yu Chen」是正當球鞋賣家，欲共同經營事業，根本不知詐欺一事；另外由於對方承諾讓他抽成，因此以「老闆」身分回覆客人，他強調：「我也是受害者」。

    但合議庭調查，林男負責聯繫尋求購買球鞋的客戶，並與買家確認款式及金額，並提供匯款帳戶以收取款項，已屬於參與分擔詐欺取財的構成要件；另外，林男對於「Bai Yu Chen」的真實姓名、地址、電話等聯絡資料一無所知，即聽從素未謀面的人士指示，代為聯繫客戶、收款及轉交款項工作，不符常情。

    合議庭認為，林男在另案中對其提供本案粉絲專頁，而共犯加重詐欺取財罪行，坦承不諱，顯見他明明可以預見「Bai Yu Chen」極有可能把粉絲專頁用於詐欺取財等違法情事，仍因獲利誘使，容認他人使用粉絲專頁，一同參與協調、聯繫買賣、匯款等行為，判刑2年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命
    2021/01/16 19:01

    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命

    天母一家三口陳屍住處留下百萬鉅款 遺體相驗完畢排除他殺
    2021/01/16 15:09

    天母一家三口陳屍住處留下百萬鉅款 遺體相驗完畢排除他殺

    桃園旭富工廠大火釀1死1傷 檢方傳訊11人究責
    2021/01/16 15:14

    桃園旭富工廠大火釀1死1傷 檢方傳訊11人究責

    驚險一瞬間！拖板車與機車發生連環事故 騎士逃過一劫
    2021/01/16 15:24

    驚險一瞬間！拖板車與機車發生連環事故 騎士逃過一劫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播