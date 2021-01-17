把陌生人設定臉書粉絲專業共同管理人 成詐欺共犯判2年半

新北地院。（資料照）

2021/01/17 13:59

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子創設臉書粉絲專業經營球鞋買賣，但2017年間卻把一名陌生人「Bai Yu Chen」設成共同管理人，獲得15000元現金、價值15000元的球鞋及球鞋販售每月10％利潤，怎料，該人士在網路上詐騙民眾，林男因予以協助成為共犯，新北地院審理後，依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財25罪，判他2年6月徒刑，可上訴。

林男在審理時辯稱，「Bai Yu Chen」透過臉書洽詢轉讓粉絲專頁，由於專頁無法轉讓所有權，才以現金、球鞋及抽成作為對價，將對方設為管理員，他主觀認為「Bai Yu Chen」是正當球鞋賣家，欲共同經營事業，根本不知詐欺一事；另外由於對方承諾讓他抽成，因此以「老闆」身分回覆客人，他強調：「我也是受害者」。

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但合議庭調查，林男負責聯繫尋求購買球鞋的客戶，並與買家確認款式及金額，並提供匯款帳戶以收取款項，已屬於參與分擔詐欺取財的構成要件；另外，林男對於「Bai Yu Chen」的真實姓名、地址、電話等聯絡資料一無所知，即聽從素未謀面的人士指示，代為聯繫客戶、收款及轉交款項工作，不符常情。

合議庭認為，林男在另案中對其提供本案粉絲專頁，而共犯加重詐欺取財罪行，坦承不諱，顯見他明明可以預見「Bai Yu Chen」極有可能把粉絲專頁用於詐欺取財等違法情事，仍因獲利誘使，容認他人使用粉絲專頁，一同參與協調、聯繫買賣、匯款等行為，判刑2年6月。

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