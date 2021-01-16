苗栗子弟接任縣警局長 周煥興返鄉服務誓言全力以赴

苗栗縣警察局長今天下午3點在縣警局禮堂舉行交接，由警政署公關室主任周煥興（右1）接任，縣長徐耀昌（右2）主持、內政部警政署警政委員陳卿南（左2）監交。（記者彭健禮攝）

2021/01/16 16:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局長今天辦理交接，由警政署公關室主任周煥興接任，原局長翁群能陞任台北市政府警察局督察長。周煥興是苗栗縣公館鄉子弟，對於返鄉服務，他感到光榮與喜悅，將以「苗警大家庭」的理念，帶領同仁加倍用心服務。

交接典禮今天下午3點在縣警局禮堂舉行，由縣長徐耀昌主持、內政部警政署警政委員陳卿南監交，包括立委徐志榮、縣議長鍾東錦、副議長李文斌等議員及多個鄉鎮市長到場觀禮，場面簡單隆重。

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徐耀昌致詞時，首先祝賀卸任局長翁群能榮調北市警局督察長，感謝翁前局長對苗栗縣的貢獻，他也肯定新任局長周煥興從警展現的領導統御及協調能力，工作績效優良，期許發揮所長，在已建立的良好基礎下，繼續領導所屬團隊完成各項警察工作。

周煥興表示，這次派任回到家鄉服務鄉親，感謝各級長官肯定，心中感到非常光榮與喜悅，但也坦言壓力非常大，他會抱持著戒慎恐懼的心情，全力以赴。

周煥興說，由於警政工作在公務部門向來擔任不可或缺的重要腳色，到任後將營造「苗警大家庭」的友善工作環境，並延續翁前局長及歷任局長在警政治安奠定的良好基礎與有效團隊精神及士氣，帶領同仁加倍用心服務苗栗鄉親。

周煥興也勉勵同仁，對維護社會民眾安全及權益之事，只要是警察職責範圍內可以協助的，應該打破建制，切勿有怕撈過界的疑慮，也希望鄉親給予警察的支持與肯定。

苗栗縣警察局長由警政署公關室主任周煥興（右）接任，縣長徐耀昌致詞期勉。（記者彭健禮攝）

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