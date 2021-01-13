每人月省百元買菜錢 280位婆婆媽媽捐175萬救災車

台南市惠心愛心會捐贈消防局永華分隊1輛約175萬元的災情勘查車。（記者蔡文居攝）

2021/01/13 15:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市惠心愛心會成員有280多個婆婆媽媽，每人每月省下100元買菜錢做愛心，成立33年來濟弱扶貧無數。由於婆婆媽媽們年事已高，無人接掌業務，該會決定結束會務，並將餘款175萬元購買1輛可加掛救生船艇的災情勘查車（救災車），捐助給台南市消防局永華分隊。

惠心愛心會今天在台南市議會前舉行救災車捐贈儀式，由永華分隊長陳哲斌代表接受，擔任惠心愛心會理事長的市議員洪玉鳳與部分婆婆媽媽成員、市議員蔡淑惠等人出席參加。

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洪玉鳳表示，結束會務雖然讓大家不捨，但往後這些婆婆媽媽也會盡自己的力量行善，並希望藉由這項捐贈活動拋磚引玉，讓這份善的力量繼續在台灣各角落傳揚。

台南市惠心愛心會成立迄今已33年，成員幾乎都是中西區街坊鄰居的婆婆媽媽，大家每個月省下100元的買菜錢關懷幫助弱勢學子與濟助貧寒，並透過南台南家扶中心的轉介，扶助家庭經濟困難的大學新生，每月捐贈助學金5000元，多年來助人無數。

近年來，惠心愛心會與華山基金會、瑞復益智中心、台南西區扶輪社及中山社會福利慈善事業基金會等社福團體合作，更造福許多獨居長者、心智障礙及弱勢學子。

台南市惠心愛心會的婆婆媽媽，每人每月省下100元買菜錢做愛心，捐助台南市消防局永華分隊1輛救災車。（記者蔡文居攝）

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