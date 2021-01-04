男4次酒駕又無照 屏東南華大橋連撞3車、釀8人受傷

涉嫌肇事車輛（右）也嚴重受損。（記者羅欣貞翻攝）

2021/01/04 12:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣1名酒駕男累犯3日傍晚行經屏東縣鹽埔鄉南華大橋時，把前方1部小貨車撞翻後還繼續開，最後跨越雙黃線再撞2車才停下來，造成含肇事者在內共8人受傷，幸均無大礙，涉嫌酒駕的李姓男子酒測值為0.74，已涉及刑法公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪；警方發現，這已經是嫌犯第4次酒駕。

屏東縣里港警分局表示，1月3日17時30分許，接獲110報案在屏東縣鹽埔鄉南華大橋發生交通事故，旋即派遣警力前往處置，現場為49歲李姓男子，駕駛自小客車沿南華大橋北往南朝鹽埔方向行駛，先追撞前方同向張男駕駛的自小貨車，之後繼續直行下橋，跨越雙黃線又撞擊對向車道分別為曾男駕駛的自小客車及楊男駕駛的自小客車才停下來。

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現場含肇事車輛共計4部車輛車損，遭撞3車內駕駛及乘客共7名分別送往屏東基督教及長庚醫院就醫治療，傷勢尚無大礙，李姓男子本身也有不適，事後也就醫。

警方初步調查，李男駕車前疑喝了2瓶米酒，酒測值超過法定標準值，已經涉嫌刑法公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪，依法移送屏東地方檢察署偵辦，至於詳細事故責任歸屬，警方正依法調查當中。警方也發現，李男之前已經有3次酒駕前科，最近1次是2018年，目前仍被吊銷駕照。

里港分局呼籲，民眾飲酒後切勿有僥倖的心態，勉強駕駛車輛，以致發生危險，可選擇搭乘大眾交通運輸工具或請親友接送，確保自身及其他用路人的行車安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

小貨車被撞翻了。（記者羅欣貞翻攝）

白車也被撞到。（記者羅欣貞翻攝）

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