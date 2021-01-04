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    台電女課長「螞蟻搬象」A走3010萬 遭判賠2291萬元

    台電女課長在職期間A走3010萬餘元，後遭判賠2291萬餘元。（資料照）

    台電女課長在職期間A走3010萬餘元，後遭判賠2291萬餘元。（資料照）

    2021/01/04 10:11

    〔記者溫于德／台北報導〕台電綜合研究所供應組前財務女課長姜清鳴，涉嫌在任職期間以「螞蟻搬象」手法，陸續侵占台電逾3010萬餘元公款，直到姜2017年退休，接任課長發現帳目不清，全案才爆發。台北地院刑事庭考量姜自首，依44個業務侵占罪併判3年4月徒刑，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬餘元。北院民事庭上週再判姜應賠償台電2291萬餘元。可上訴。

    姜任職台電逾10年，2005年7月起擔任綜合研究所供應組財務課長，負責將合作廠商繳交用以委託試驗、技術服務等費用彙整、統計後，交由財務課出納人員，由出納人員將錢存到台電的專屬帳戶。

    檢方發現，姜疑似因買賣不動產及投資缺乏資金，涉嫌自2006年7月10日起至2017年2月13日止，以「螞蟻搬象」手法共計44次填製取款、匯款、存入單據，將公款轉入個人或子女等帳戶內後侵占入己，總計不法所得3010萬餘元。

    姜2017年7月1日退休，接任課長發現姜移交的帳戶不清，向上舉報，台電對帳後驚覺有異，準備提出刑事告訴；但姜同年9月15日先在律師陪同下赴警局自首。姜遭起訴。

    北院刑事庭認為，姜罔顧台電對她的信任，利用近11年時間挪用3010萬餘元公款，導致台電損失嚴重，犯後還未賠償和解，但考量姜自首並歸還台電983萬餘元，就44次犯罪均判得易科罰金刑，訂應執行3年4月，得易科罰金120萬元。

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