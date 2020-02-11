超萌雪貂「逃家」 暖警完成超級任務找到主人

警方細心尋獲雪貂失主。（記者陳彥廷翻攝）

2020-02-11 19:06:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線枋寮水底寮路段車水馬龍，日前有隻雪貂從檳榔攤落跑，飼主陳姓女子上網協尋，員警得知後，調閱監視器畫面，還向村長詢問，順利讓雪貂重返主人懷抱。

枋寮分局枋寮派出所警員鄭彥奇日前執行巡邏勤務時，在枋寮中山路與台1線的3岔路口紅綠燈附近，發現1隻掛有項圈的雪貂，鄭彥奇自己也養寵物，他發現雪貂極為親人，籠子卻散落一旁，研判是走失，擔心雪貂遭車輛撞及，先帶回派出所。

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鄭彥奇心想，雪貂主人必定心急如焚，雖已接近下班時間，他仍積極調閱監視器、多方詢問，卻沒有結果，趕緊再村長家詢問碰碰運氣，村長一聽，立刻想起日前有民眾說附近有人的寵物雪貂走失，曾PO文協尋。

鄭彥奇連忙上網爬文，果真發現有民眾在「枋寮在地大小事上」PO文：「哈囉！急尋偷溜的雪貂，在水底寮第一名檳榔攤！」員警雪貂的特徵及尋獲地點，研判就是陳姓女子走失的雪貂。

第一名檳榔攤說，陳女家中有一公一母一對雪貂，平常養在店面，豈料「毛毛」日前竟然跳出飼養箱，奪門而出，一溜煙就不見蹤影。還好經過警員熱心幫忙，迅速找到，現在已買來更大的飼養箱，不再讓毛毛落跑。

枋寮分局呼籲，家中有寵物，建議可請獸醫幫忙植入晶片，辦理寵物登記，以免被當成流浪動物，遺失時也才能很快尋回。

走失雪貂。（記者陳彥廷翻攝）

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