龜山萬壽路一段、青山路二段區間測速 最快3月底實施

龜山區青山路一段將實施「區間測速照相」取締違規超速。（記者周敏鴻翻攝）

2020-02-10 14:19:21

［記者周敏鴻／桃園報導］桃園市政府擬在龜山區「萬壽路一段」、「青山路二段」實施「區間測速照相」取締違規超速，最快3月底開始取締，警方提醒，兩路段速限為時速50公里，未來用路人行經萬壽路一段取締路段低於78秒、青山路二段取締路段低於102秒，都將被開罰。

交通局去年依據歷年10大肇事路段等資料，遴選龜山區「萬壽路一段」、「青山路二段」實施區間測速照相，但許多用路人搞不清楚究竟何時開始實施，不斷在網路上發問：「現在是有區間測速了嗎？」

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交通局人員說，斥資300萬元規劃實施路段的「萬壽路一段」起點為東萬壽路309巷、終點為萬壽路一段1275巷，長度約1.3公里；「青山路二段」起點為文青路、終點為青山路二段1巷，長度約1.7公里，交通局預計2月底將設備移交給警察局，待警察局公告1個月後，才會正式實施。

警方說，兩路段的速限都是時速50公里，警方擬依據「道路交通管理處罰條例」放寬到時速超過60公里才取締，以兩路段的長度換算，行經「萬壽路一段」取締路段低於78秒、「青山路二段」取締路段低於102秒，就將會被開罰。

警方提醒，兩路段都是一般道路，罰款採累進制，超速機車罰款至少1200元、汽車至少1600元，超速愈多、罰款愈高，若超速超過100公里，各式車輛都將罰款2萬4000元。

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