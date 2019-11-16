關指部35歲少校猝死營區寢室 妻子趕抵傷心痛哭

關渡指揮部機步營尹姓少校輔導長今天中午被發現陳屍宿舍床上；檢警調查，尹少校昨晚與退役好友餐敘，酒醉後被部屬扛回來後猝死，已報請檢察官相驗釐清死因。（記者林嘉東攝）

2019-11-16 20:05:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕關渡指揮部機步營尹姓少校輔導長今天中午被發現陳屍宿舍床上；檢警調查，尹少校昨晚與退役好友餐敘，酒醉後被部屬扛回來後猝死，已報請檢察官相驗釐清死因。

基隆市警方今天中午獲報，位於基隆市中山區文明路內的關渡指揮部機步營區，有名軍官陳屍在營區宿舍床上。

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警方獲報趕抵得知，死者是35歲尹姓營輔導長，軍階僅次於營長、副營長；由於尹今、明2天休假，卻遲未返回台南老家與家人團聚，尹妻打電話回營區找人，才赫見尹躺在宿舍床上，早已氣絕多時。

警方初步勘驗發現，尹渾身酒味，全身僵硬，嘴角、床上並無嘔吐物，宿舍陳設也擺放整齊，並無遭人入侵與打鬥痕跡，已報請檢察官相驗釐清死因。

據悉，35歲尹姓少校昨天與多名退役昔日同袍約在基隆餐敘，席間多喝幾杯酒後，不勝酒力，醉趴餐桌，晚間9時許被一同前往的士官扛回宿舍。

據指出，該名士官將尹扛回宿舍，將尹抬上床上，蓋上棉被後離去，營區大門士兵也未發現任何異狀。

尹妻晚間趕抵哭說，先生沒有任何慢性疾等宿病，最近有聽先生反應心臟不舒服，有胸悶、胸痛等症狀，想不到就突然走了。

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