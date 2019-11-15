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大放送！看反毒展免費吃全國知名肉圓

民眾只要於24日參觀反毒特展並打卡，就可領取阿璋肉圓業者施明裕贈送的肉圓，大啖在地美食。（記者湯世名攝）

民眾只要於24日參觀反毒特展並打卡，就可領取阿璋肉圓業者施明裕贈送的肉圓，大啖在地美食。（記者湯世名攝）

2019-11-15 11:52:45

〔記者湯世名／彰化報導〕大放送！反毒行動博物館目前正在彰化縣立圖書館前展出，縣警局為鼓勵全民加入反毒行列，特地與全國知名的阿璋肉圓店家合作，民眾只要於24日參觀反毒特展並打卡，就可當場領取肉圓與咖啡兌換券，讓民眾在進一步認識毒品危害常識之外，還能大啖在地美食。

由法務部、教育部及國立自然科學博物館共同建置的反毒行動博物館，從即日起至29日，在縣立圖書館前展出，為提升「反毒行動博物館特展」的宣導成效，在展出期間，安排衛生局、社會處、教育處、勞工處及警察局等單位，分別在每週日規畫主題活動；為了鼓勵全民共同加入反毒行列，讓「警有力、民有感」的合作模式持續深化，彰化市阿璋肉圓業者施明裕還大方提供美味可口的肉圓，要免費送給參觀反毒特展的民眾。

施明裕說，24日下午2時至4時縣立圖書館前有一場「小小正義使者反毒趣」活動，民眾只要參觀「反毒行動博物館特展」並打卡，即可當場領取阿璋肉圓及85度C咖啡兌換券，現場另有小哈雷電動車騎乘體驗及宣導遊戲攤位，歡迎大小朋友一起參觀。

縣警局則指出，民眾除了可在行動博物館車內參觀到偽裝的新興毒品樣態、毒害影像、實際染毒案例，還可體驗毒駕情境、模擬吸毒後面貌、電腦遊戲，透過活潑有趣的互動科技，讓民眾進一步認識毒品真相，進而遠離毒害。

反毒行動博物館目前正在彰化縣立圖書館前展出，不少學生參觀加入反毒行列。（記者湯世名翻攝）

反毒行動博物館目前正在彰化縣立圖書館前展出，不少學生參觀加入反毒行列。（記者湯世名翻攝）

反毒行動博物館目前正在彰化縣立圖書館前展出，不少學生參觀加入反毒行列。（記者湯世名翻攝）

反毒行動博物館目前正在彰化縣立圖書館前展出，不少學生參觀加入反毒行列。（記者湯世名翻攝）

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