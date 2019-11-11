檢舉達人偽造吐痰影片詐1萬獎金 判刑2年易科罰金73萬

新北市違反廢棄物清理法案件檢舉系統。（取自新北市政府環保局）

2019-11-11 14:14:48

〔記者王定傳／新北報導〕得不償失！劉姓檢舉達人為賺取檢舉獎金，竟於短短4個月內，以「Adobe Premiere Pro CS6」等影片編輯軟體，偽造40位民眾騎機車吐痰假照片，向新北市政府環保局詐取11520元檢舉獎金，劉男否認犯行，新北地院不採信依偽造文書共40罪，判他2年徒刑，得易科罰金73萬元。

檢警調查，2016年1月17日至4月29日，劉男以「Adobe Premiere Pro CS6」等影片編輯軟體合成吐痰影片後，到新北市政府環保局建置的「新北市違反廢棄物清理法案件檢舉系統」，登載違規車號、時間、地點及違規行為等資料，並上傳變造影片，檢舉40位民眾隨地吐痰。

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環保局承辦人受騙，每個檢舉影片核發288元檢舉獎金，劉男總計詐得11520元；不過，由於檢舉次數過於頻繁，環保局懷疑影片遭變造，報請檢警偵辦，檢察官指揮警方前往劉男住處搜索，發現電腦內有名為：「口水.png」圖片的動畫影像檔。

劉男雖否認犯行，不過，被檢舉人說：「如果真要吐痰會吐到衣服…只是要超車」、「非常確定沒有騎車吐痰」、「我不可能在騎機車時吐痰」、「以影片中角度應該會吐到自己，而且也不應該飛那麼遠」。

不僅如此，檢方有囑託法務部調查局進行鑑定，確認影片都有經影像編輯軟體編輯及重新編碼，已非原始拍攝影像，且均有崁入「口水.png」動畫影像檔。

合議庭審理後判定有罪，並認為劉男所為導致新北市環保局承辦人員陷於錯誤，對被檢舉人裁處罰鍰，並核發檢舉獎金給予劉男，嚴重影響他人權益及我國公務機關審核檢舉案件正確性，判刑2年。

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