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妻不滿丈夫酒後施暴提告休夫 法官判20多年婚姻屬無效

妻不滿丈夫酒後施暴憤提告，屏東地院判雙方20多年婚姻屬無效。（記者李立法攝）

妻不滿丈夫酒後施暴憤提告，屏東地院判雙方20多年婚姻屬無效。（記者李立法攝）

2019-11-06 11:21:57

〔記者李立法／屏東報導〕結髮20多年的妻子因無法隱忍丈夫動輒酒後施暴，憤而提起婚姻無效之訴，法官採納女方所提事由，認為雙方到戶政機關登記結婚，並未舉行公開儀式，不具當時的法定結婚效力，判雙方婚姻關係無效，可上訴。

潘姓婦人主張，81年她與莊男到戶政機關辦理登記結婚，但從未舉行結婚公開儀式，結婚證書上的主婚人、介紹人、證婚人等人均未到場，也未在結婚證書上簽名，顯然違反當時婚姻法定要件，應屬無效。

莊男則主張，雙方確實有在潘女家中辦2桌宴客，當時參加人數有20、30人，是公開場合，2人結婚應屬有效。

法官檢視潘婦所提事證並詢問相關證人，認為當時辦桌請客為訂婚宴，雙方並未舉辦結婚公開儀式，在95年民法修訂為登記婚之前，應適用修法前法條，潘、莊2人婚姻應屬無效。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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