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基於便民考量 屏澎區行車事故鑑定會將從高雄遷至屏東

屏澎區行車事故鑑定會將搬遷至屏東監理站。（記者李立法攝）

屏澎區行車事故鑑定會將搬遷至屏東監理站。（記者李立法攝）

2019-11-03 11:55:40

〔記者李立法／屏東報導〕公路總局基於便民考量，明年1月1日起，將把目前設於高雄市的屏澎區車輛行車事故鑑定會，搬遷至屏東監理站行政大樓3樓辦公，並從今年11月起，於屏東監理站召開事故鑑定會議，同時在該站服務台受理事故鑑定案件。

民進黨籍立委鍾佳濱指出，原臺灣省高屏澎區車輛行車事故鑑定委員會設於高雄市鳯山區，受理高雄縣、屏東縣、澎湖縣行車事故案件鑑定事宜，高雄縣市合併後，管轄區重新劃分，該會調整為僅受理屏東縣、澎湖縣行車事故案件鑑定，並更名為屏澎區車輛行車事故鑑定會，會址仍設於鳳山，由於該鑑定會受理澎湖縣行車事故案件通常採取視訊鑑定，故需前往鑑定會洽公者主要以屏東縣民為主。

鍾佳濱表示，屏東縣去年有601件行車事故申請鑑定，由於民眾保險觀念興起，申請鑑定行車事故案件逐年上升，考量屏東縣每年有上千名縣民為出席鑑定會議進行陳述，須奔波往返高屏費時不便，他要求交通部將屏澎區鑑定會遷至屏東，獲得公路總局善意回應。

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