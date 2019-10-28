北檢連莊！ 美女襄閱主任檢察官陳玉萍 獲傑出公務人員獎

「天下第一署」北檢襄閱主任檢察官陳玉萍。（資料照，記者黃捷攝）

2019-10-28 17:06:42

〔記者楊國文／台北報導〕被譽為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」，今（108）年度全國共推薦66位公務人員及44組優秀團體參選，歷經層層嚴選，考試院評選出6位優秀獲獎人及4組傑出團隊獲獎，其中法務部推薦的台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍獲得此個人獎殊榮；考試院將於12月4日頒獎表揚。

陳玉萍是繼「前手」陳佳秀之後，第二位擔任號稱「天下第一署」的台北地檢署發言人，陳佳秀、陳玉萍也是去年、今年連兩年獲得「公務人員傑出貢獻獎」的殊榮，相當難得。陳佳秀今年8月28日已升任高檢署檢察官。

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有「美女檢察官」稱號的陳玉萍，是文化大學法研所畢業，司法官41期結訓，是辦案犀利的女檢察官，曾偵辦前營建署長葉世文涉入的桃園合宜住宅弊案、前立委羅福財破壞國土違反水土保持法等案件。

後來，陳玉萍借調法務部檢察司辦事，專責刑法修法、宣導反賄選等檢察事務，獲得法務部長官的肯定。

法務部指出，陳玉萍以科技與傳統並進方式結合社會資源與政府單位，進行反賄選宣導；她由基層檢察官做起，以奉獻的精神全心投入、積極任事且持續累積自身專業及經驗，並勇於任事，打擊不法，其優異表現及竭力追求司法正義的態度，實為優質公務典範。

考試院將於今年12月4日在考試院傳賢樓10樓大禮堂，公開表揚得獎人及得獎團體，表彰其專業與卓越貢獻。

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