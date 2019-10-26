阿尼色弗院童海巡體驗營 學防溺自救

海巡寶寶受到阿尼色弗院童的喜愛。（記者黃明堂翻攝）

2019-10-26 14:54:29

［記者黃明堂／台東報導］海巡署東部分署於今天特別打造專屬於阿尼色弗兒童之家院童的「海巡體驗營」，邀請29名弱勢院童在海洋驛站體驗海巡生活，活動安排以互動式遊戲為主，讓小朋友在生動講解中領會海巡工作的內容，在闖關遊戲中親身體驗各項救生裝備，學習自我防衛、防溺救生，並在趣味問答中理解應如何自我保護拒絕毒害。

海巡署東部分署表示，阿尼色弗希臘文原意「帶來幫助」，也有「為你捨吾」之意，與海巡署服務民眾的理念不謀而合，藉由此次海巡體驗營活動，讓平時默默守護藍色國土的海巡形象能深刻在院童心中，長大後也能捨己為人。

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活動中除了介紹海巡工作內容並分享甘苦趣事，更透過展示的救生裝備及行動救援車，向院童宣導海邊戲水安全的重要性，並設計關卡以分組闖關方式體驗海巡安檢服著裝、穿戴救生衣裝備、丟擲拋繩袋及搶救安妮CPR教學等實際操作，讓院童們學習求救與自救的方法，灌輸救人前應先行做好自我防護措施的觀念，最後以快問快答建立正確的防毒觀念，活動在院童們環抱著「海巡大寶寶」人偶響徹雲霄歡笑中，圓滿結束。

海巡人員教阿尼色弗院童穿著救生衣。（記者黃明堂翻攝）

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