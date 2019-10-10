金門警方跨海追源斷毒根 年破近百件毒品案

2019-10-10 14:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑警大隊今天表示，今年查獲各類毒品案計94件97人次、共重近800公克，其中犯行較重的運輸、販賣類型有22件25人次；刑大表示，基於向上溯源斷根為查緝重點，多案均派員跨海至台灣本島追查才偵破，成效較歷年更為突出。

縣警局刑大副大隊長董紀宏說，內政部警政署「安居緝毒」專案，建構反毒通報網、加強社區型大樓掃毒、向上溯源，目的即在達成「毒品零容忍」及防制毒品入侵校園。金門地處離島，毒品泛濫問題雖不如台灣縣市嚴重，仍受各界重視，縣長楊鎮浯多次在公開場合要求縣警局專責辦理，除加強查緝毒品，更應「阻絕毒品於境外」、「杜絕毒品入侵校園」。

董紀宏說，縣警局「緝毒專責小組」多年掃蕩，多數運輸、販賣毒品人口已陸續遭法院羈押、發監執行，因此轄區活動之毒品人口數、整體毒品數量及青少年涉毒案件均有下降趨勢，其中人口數更較去年減少約十％；金門毒品，多數來自台灣本島，以人體夾帶或包裹郵寄入金，因此跨海赴台、向上追源以斷根，是縣警局查緝重點，也多有斬獲。

刑大統計，今年查獲6起較重大的個案，其中有3起是赴台追源，包括7月8日偵破新北市李姓、郭姓藥頭案販毒案，起出海洛因456.66公克、改造手槍1支及子彈10顆，並清查5名藥腳到案。另外，3月27日跨海偵破新北市陳姓嫌犯等4人販毒案，起出海洛因13.7公克、安非他命66.7公克。9月5日偵破新北市李姓嫌犯等6人販毒集團，起出海洛因4.22公克、安非他命近70公克。

縣警局長張國雄說，境內緝毒及溯源雖初有成效，現有毒品集團遭破獲，仍有小型毒販前仆後繼，縣警局除持續由緝毒專案小組擴線偵辦，並成立「科技偵查組」，同步建置「車牌辨識系統」、「人臉辨識系統」、「手機鑑識採證系統」、「拉曼毒品快速檢測器」及「無人空拍機」等5大新式科技偵查利器，將運用於毒品查緝工作，阻斷毒品來源。

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