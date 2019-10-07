當妳的眼！暖警這幕讓公車乘客動容紛讓坐

2019-10-07 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕暮色初降，車水馬龍的中市西屯區路上一隅，1名年輕女子焦急地佇立在騎樓待援，員警巡經發現上前關心，得知女子因先天視力不佳於夜晚無法分辨方向，擔心其安全二話不說駕駛巡邏車護送她至正確公車站，並耐心扶著她搭上車才離開，超暖心舉動讓其他乘客也受到感染動容紛讓坐，場景溫馨感人。

據了解，年約20歲陳女自幼眼睛對光線僅有些微的反應，上週看完醫生步出診所時已經天黑，夜暮低垂讓她頓時迷失了方向，深怕搭錯公車回不了家，才會無助的站在永福路上一間超商前騎樓，此時轄區第六分局永福派出所員警蔡明峰、陳晉銘剛好巡經見狀，立即停車趨前關心。

陳女向員警說，因先天視網膜中沒有感光細胞，但是瞳孔仍對光線有些許反應，只是在黑夜缺乏光線容易失去方向感，馬上就會造成不便，因看診完適逢下班時間，又錯過正常返家時間不敢亂走，才會無助站在騎樓。

只是陳女所見也許是「黑白世界」，但暖警下一秒的貼心舉動瞬間點亮了內心色彩，員警擔心其安全，隨即駕駛巡邏車護送她到中港新城站，也充當陳女眼睛幫忙並陪同等候正確路線公車，直到公車來了再小心翼翼的扶她上車才目視離開。

但當時因正值下班交通尖峰時段，車上滿是乘客，其他乘客見到這貼心一幕也馬上自動讓出一條路，還有人讓坐，場面溫馨，陳女則說，幸好有員警發揮人溺己溺精神熱心協助，內心感到相當溫暖。

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