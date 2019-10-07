確保消防設施正常堪用 新營警消大樓演練搶救逼真

2019-10-07 14:03

［記者王涵平／台南報導］南市消防局第一大隊今日進行大樓搶救演練，過程逼真，大隊長丁春能表示，確保大樓消防設施正常堪用外，也測考警消體能維持救災要求。

警消人員在新營區中正世家大樓辦理緊急昇降機及消防專用蓄水池搶救演練，狀況為高層建築物火災發生時，消防人員可利用大樓本身的緊急昇降機來運送消防搶救器材及消防人員至起火樓層，並運用消防出水口接水帶來執行滅火救災工作。

警消指出，緊急昇降機裝設有專供消防人員使用的特殊設計，如「緊急召回裝置」，不管電梯現在何處、或欲往何處，只要消防人員啟動緊急召回裝置，電梯一定會立刻回到一樓。

另外，搭配「一次消防」的設計，可讓電梯完全由車箱內的消防人員操控，不受其他樓層的電梯開關干擾。搭配「二次消防」設計，讓緊急昇降機的門還未關上，就能立即升降，以爭取火災搶救中最寶貴的時間。

警消也同時演練消防專用蓄水池，建築物面積過大或建築物樓層高就需設置，萬一火災發生，可由消防車上的加壓幫浦來當中繼幫浦供水給大樓使用。

丁春能表示，除大樓搶救演練，也辦理七項體技能測驗暨救助隊複訓，每半年1次有體技能測驗，每週二、四消防局各分隊也編排體技能訓練，希望透過不斷的訓練與加強各項技能熟悉，在救災現場才能順利完成各項任務。

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