洗刷賭城惡名！台中警查緝假餐廳真賭場 扣6千萬元籌碼

2019-09-30 10:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議會臨時會中，市議員質疑台中市主題餐廳掛羊頭賣狗肉，宣稱是百樂主題餐廳，實際上卻是賭場，擺上賭具、賭桌，還有美女荷官提供民眾聚賭，父母還帶孩子上門，市議員質詢之後，中市警局加強查緝，上週破獲位於北屯區之Sun poker遊戲主題餐廳經營賭場，當場查獲賭客21人，查扣現金11萬5000元、籌碼換算現金約6千萬元，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦

市議員賴佳微、段緯宇、謝明源、江肇國、陳淑華、邱素貞、陳政顯、陳文政、吳顯森、陳清龍等人，日前針對百家樂主題餐廳涉賭提出質詢。賴佳微還秀出多張百家樂主題餐廳提供賭桌、牌具，僅供簡單餐點，賭桌卻圍著滿滿人潮賭博，一旁竟有幼童，她說︰「這是爸媽帶孩子去賭博，未成年也能入場！」，「只要有錢，未成年也能儲值可賭，沒有年齡限制！」，質疑台中市不僅是風化城，還是賭博城！

中市警局近期密集臨檢查察賭場，各家博弈主題餐廳陸續暫停營業，第五分局於昨天（29日）蒐證，報請台中地方檢察署指揮，破獲位於北屯區的Sun poker遊戲主題餐廳經營賭場，當場查獲賭客21人，查扣現金11萬5000元、籌碼換算現金約6千萬元、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等證物，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中市警方強調，「嚴格取締賭博行為，警方責無旁貸！，持續全面清查台中市博弈主題餐廳並列冊管制，不定期編排勤務實施臨檢查察，深入偵蒐違法事證，展現打擊不法決心，以維護社會善良風俗。

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