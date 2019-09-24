今年北市火災死亡人數已達12人 消防局：加強住警器宣導

2019-09-24 12:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議會今天召開警政衛生委員會，議員質疑，今年北市1至8月因火災死亡人數有12人，比去年同期增加，為何消防設備一直在精進，死亡人數卻下不來。對此消防局表示，死亡人數有一半是自殺、縱火導致，搶救上就困難，未來也會加強住警器宣導。

議員王世堅指出，今年北市1至8月因火災死亡人數有12人，比去年同期11人增加，不只近4年來都維持高數字，比10年多前的死亡人數高出不少，民國97、99年都僅有4人因火災死亡、100年死亡人數更是僅1人。王世堅質疑，現在災防方式更精進、消防衣與裝備提升、消防車還可以開進小巷，為何死亡人數反而增加。議員李傅中武也期待北市能達到0死亡率，他認為，救災是最末端，消防局應該先對老百姓進行防災教育與指導。

對此消防局表示，近來北市出現不少自殺、縱火等突發性火災案例，這些火災搶救困難度較高，會透過社會安全網，結合社會局、衛生局力量宣導。其他死亡火災主要為因電器、用火不甚所導致的火災。消防局長吳俊鴻也說，台北市老舊建築多，死亡火災多發生在這塊，民眾可透過加裝住宅火災警報器預防火災。

吳俊鴻說，目前北市住警器領取率已達8成，消防局實際訪視後發現實際裝設率約有5成，希望在年底讓領取率、安裝率都有9成。消防局除了會結合里長、社區力量加強防災宣導，也會透過網路方式讓民眾可以與消防局聯絡安裝時間，會有專人到府安裝。消防局未來也計畫透過自治條例進行規範，要求房東一定要先安裝住警器，才能將房子出租，否則可罰6000到3萬元。

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