竹圍膠筏翻覆搜索1天 落海漁工遺體尋獲

2019-09-23 13:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕曾獲全國績優漁民、桃園市模範漁民楷模的大園區59歲許姓船長，昨天上午8點多開著「金旺發68」膠筏，載著2名印尼籍漁工35歲阿利、34歲阿森出海捕魚，回程進港時疑似海象不佳，導致船隻翻覆，造成許男送醫不治、阿森自行脫困游上岸，生命跡象穩定，經過一天搜索，今天上午11點搜救人員尋獲阿利遺體。

桃園市政府消防局表示，今天上午11點5分，岸巡消防人員在綠燈塔消波塊處發現阿利遺體後，11點13分由海巡、消防人員協助將遺體打撈上岸，目前遺體已打撈上岸，由當地竹圍派出所員警前往處理。

昨天上午10點左右，桃園市政府消防局接獲民眾報案稱，竹圍漁港外海有漁船翻覆，疑似有人落海，隨即派2車、5人，海巡也派出救第二海巡隊PP-5051艇前往搜救，消防人員抵達現場後，立即著救生衣及下船艇下水搜救，10點38分將溺水許男搶救上岸，已無呼吸心跳，救護人員給予CPR急救處置，送他送往敏盛醫院。

昨天上午11點搜救直升機也自松山起飛，並於11點12分抵達案發現場加入搜救行列；中午12點半左右，一名外籍船員自漁船下方游出水面，自行脫困，由竹圍安檢所小隊長至消波塊將該船員帶上岸。

昨天晚上7點多，搜救人員將船倉內抽水完畢，仍未發現失蹤的阿利，經過一天搜索，今天上午搜救人員尋獲阿利遺體，竹圍膠筏翻覆釀2死1傷。

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