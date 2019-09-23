鐵皮公司騙倒股市、房產大亨及名嘴 未上市股票詐23億

2019-09-23 13:01

〔記者楊政郡／台中報導〕搞一個假財報、假合作契約、假訂單、假國際大廠入股、假專利鑑價，台中市大里區一家鐵皮屋廠房台通公司，發行未上市股票，騙倒林姓股市大戶、祝姓房產大亨及朱姓證券分析師兼名嘴、還有聯電旗下投資公司砸下重金買股，台中檢調偵辦台通公司證券偽詐案，4年來該公司偽詐23億餘元，受騙149人及公司，檢方首波一證券詐偽罪起訴負責人謝明陽（羈押中），其妻、女交保候傳另案偵辦。

2006年成立的台通科技公司，以生產散熱元件為主要業務，但2015年業績不振、財務陷入危機，謝明揚異想天開以造假來詐騙投資人，出售他手中未上市股票，檢察官分析出他的6大偽造手法，「偽造國際大廠合作契約」、「製作國際大廠匯款金流」、「製作不實財務報表」、「偽造鉅額定存單」、「偽造輔導上市合作契約」、「詐稱國際大廠將入股」等環環相扣。

台中地檢署謝志遠檢察官指揮中部調查單位，以「金融偵查」破迷局，台通公司為了造假，各種帳戶交易明細、憑證等數據都吻合，難以看出端倪，但檢調人員花費長時間及專業人員，從整體金流及報稅資料數據交叉比對，就發現問題重重及上述造假數據，釐清謝明揚的詐騙手法。

謝到案後坦承犯行，各項造假手法大致已供認坦承，檢察官今天起訴後法官接押。而在去年2、3月間，有投資人找小弟押人、痛毆謝男，談判要求還錢，此案目前仍在偵查中。

檢調指出，其實2015年台通公司業務進入低潮，謝首先對外誆稱擁有台、美2國5項記憶體散熱模組專利權，又提出公司評價報告台通市值達50億（明顯高估、公司登記資本額6億），還提出偽造的會計查核簽證等，用來取信投資大眾。

謝明揚對外宣稱取得國際大廠海力士公司鉅額長期訂單契約，偽造合作契約書，然後偽造與海力士款金流、製作台通不實財務報表、偽造鉅額定存單、偽造輔導上市合作契約、詐稱國際大廠將入股等6大步驟、環環相扣，使包括上述投資名人，股市大戶林滄海、房產大亨祝文定、證券分析師兼名嘴朱成志等投入1400萬至4125萬元買他的未上市股票。

被害人149人及公司，從104年起至108年間止，每股15元飆漲至最高每股120元，股票買賣詐得19億餘元，還直接增資發行新股得款4億餘元，總額23億餘元。

檢方查扣謝帳戶742萬、7部名車（拍賣得款1516萬）及15筆房產及土地。

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