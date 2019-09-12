狠殺女友鋸成7塊 死者家屬：一定要判死！

2019-09-12 19:31

〔記者王捷／台南報導〕有家庭的吳茂騰去年1月不滿張姓外遇女友要分手，勒死張女後，伴屍一晚翌日又到小北百貨買了清潔劑、鋸子以及清涼飲料，將張女分屍七大塊裝箱，最後再將車子清理乾淨，所幸當時張女的兒子發現報案，警方還發現吳男專找「地方媽媽」下手，外遇對象清一色都是年紀大、有孩子的婦女，今日台南地院辯論終結，張女的家屬希望吳男一定要判死刑，張女的兒子也說，現在道歉有什麼用，母親都死了。

大約3年前，在螺絲工廠當作業員的吳男，用交友軟體認識了在舞廳上班、大他12歲的張姓女子，當時吳男自稱不嫌棄張女在舞廳上班，又有一名上大學的兒子，感動張女兩人進而交往。

不過，吳男雖然有家庭，仍周遊張女還有其他外遇對象間，今年1月8日，吳男得知張女要跟客人出場，與張女爭吵分手，失手勒斃張女，伴屍一夜後，翌日一早到小北百貨買了許多工具與飲料回到張女租屋處「做工」，他先把張女拖進租屋處的浴室，用鋸子將屍體鋸成7大塊用垃圾袋包好，裝進塑膠整理箱。

有部分屍塊被吳男掩埋到公園附近的草叢，也有被棄置到大樓垃圾處理場，吳男還分幾次更換張女租屋的床單、清潔張女的轎車，甚至拿張女的手機假扮成張女，但是被張女的兒子發現語氣有異報案，警方循線破案。

今天，吳男出庭辯論，他辯稱沒有計畫性殺人、滅證，會下殺手，是因為家人不接受他與張女外遇，他要向張女道歉，台南地院指出，今天也傳訊吳男母親、張女的家屬出庭當證人，交互詰問，檢察官請求從重量刑，被害人家屬表示意見時希望判處死刑，張女的兒子不接受吳男道歉，稱母親都死了，道歉有什麼用。

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