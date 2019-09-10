「你兒子在我手中」詐騙老哏仍讓農民匯款 警方合力勸阻

2019-09-10 16:09

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮郊區有石姓民眾近中午打電話到豐城派出所，指其子幫人做保對方跑了，兒子被抓走，對方要他還錢否則其子生命不保，員警一聽就是標準的詐騙手法，要電話勸阻對方一直佔線，經查里民通訊錄找到石姓農民住處，請線上員警到其住處勸阻，石男已準備出門匯90萬元給「歹徒」，經員警聯絡到其子，石男知道兒子安全也沒幫人做保，才相信自己遇到詐騙集團。

「這裡是派出所嗎？我兒子幫人做保對方跑了，結果討債集團把我兒子抓走，剛剛我兒子在電話中大哭，要我趕快救他！」，草屯鎮郊區石姓農民緊張地在電話中告訴警方「兒子有危險」，隨即掛掉電話。

豐城派出所值班警員林芝群接到電話後，一聽就是詐騙老哏，要回撥話勸阻石姓農民不要被騙，但電話就是一直通話中，根本打不進去。

林芝群擔心不趕快勸阻石姓農民，他的錢恐怕就匯出去，趕緊翻找里民通訊錄，比對剛打來的電話號碼，終於查出石男的住家，請警員林銓智和巫逸凱馬上開車趕往石姓農民住處。

林銓智和巫逸凱到石姓農民家，他正好要出門，手上還拿著存摺、提款卡，兩名警員跟石姓農民說「你碰到的是詐騙集團！」，石姓農民並不相信警方的話，兩人一直勸說，請他先到派出所了解案情，並由值班警員問到石姓農民兒子的手機號碼。

石姓農民到派出所後，警員打通其兒子的電話，先告知石姓農民遇到詐騙集團，接著請其子與父親通話，表示自己好好的，未幫人做保也沒有被抓走，石姓農民這才相信是被詐騙，感謝警員幫他保住了老本。

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