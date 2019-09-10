女子路過偷寵物店花盆 店家PO文：「毛小孩骨灰在裡面！快還來！」

2019-09-10 10:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市安樂區知名的牛牛屋寵物精品旅館昨日深夜在臉書上po文表示，7日凌晨裝有自家毛小孩牛牛骨灰的花盆，居然被一名女機車騎士偷走，希望竊賊能夠歸還花盆。店家也於昨日晚間8時許，前往轄區派出所報案，希望警方能揪出竊嫌，找回花盆。

附近住戶指出，牛牛是一隻黃金獵犬，兩年多前就沒有看過牠在寵物店內走動，後來聽說已經逝世，而從寵物店的臉書上也可以知道，店家把牠的骨灰放在一個花盆中，擺放在牠生前最喜歡的位置；沒想到昨日晚間就發現，店家居然po文說花盆被偷了，希望竊賊趕緊將店家重要的物品歸還。

瀏覽店家的臉書網頁可以發現，滿滿對牛牛的想念，在牛牛8月26日的生日前後，都會放上牠的照片。

基隆市警四分局安樂分駐所則指出，昨日晚間已經接獲店家報案，目前已積極調閱周邊監視器，鎖定車牌循線逮人，請店家不用擔心。

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