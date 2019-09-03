男子閃避路肩違規車 撞斷車上老母鎖骨

2019-09-03 17:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓男子上月底搭載母親要到新北市林口，行經國道1號五股汐止高架南下堤頂路段，切換車道時遇上一台黑色轎車違規從路肩竄出，嚇得陳男左轉，未料突然失控，連撞外側護欄，再彈撞內側車道，雖然陳男繫上安全帶保住一命，但70歲的母親卻因猛撞撞斷右手及左鎖骨，連忙送醫，警方已追究肇事車輛違規，通知車主到案，肇事責任仍待進一步釐清。

國道一隊泰山分隊調查，8月31日上午11時13分獲報，國道1號五汐高架道南向20.6公里堤頂路段，一輛銀色自小客車自撞事故，1名婦人受傷，警方到場，轉報119救護車，先將女傷者送醫。

46歲陳姓男子說，他開車載母親從新北市汐止到林口，行經該路段變換車道到外側車道，一部黑色自小客車違規行駛路肩，疑要切換到外側車道，陳男見狀緊急將方向盤向左打，卻開始失控，先撞到外側護欄，再彈到內側護欄，他雖然逃過一劫，但母親受傷當場哀叫，送醫被檢出右手腕骨折，左手鎖骨斷掉。

警方說，已根據後方民眾錄下影片，通知違規的黑車車主到案，追究追究黑車行駛路肩違規開罰，肇事責任歸屬仍待警方進一步釐清；國道一隊呼籲用路人，應遵守交通規則，保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，且前後座乘客都應繫妥安全帶，危急時得以救命。

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