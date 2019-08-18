交友網站藏假高富帥 2女老師找真愛卻慘失百萬

2019-08-18 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團在社群交友軟體，以盜取的型男照片及假證件冒充「高富帥」，找尋單身或失婚女子，天天噓寒問暖先培養感情，再以結婚為前提編織幸福願景，最後以工作需要急需周轉或介紹投資方案要求對方匯款，北部有兩名女老師因此被騙走百多萬元。

新竹縣34歲彭姓女教師日前在interpals交友網站，認識一名自稱愛爾蘭籍的建築結構設計師William，對方透過whatsapp向她噓寒問暖，並以「BABY」相稱，聊了一個月後，William向彭女表示工作上需繳交1萬9千美元的工程保證金，希望彭女能先借他周轉。

彭女一開始並未答應，但William隨即展開苦肉計攻勢，告訴彭女他已經沒有生活費了，彭女心軟便匯出折合新台幣約4萬元的生活費給他應急，不料William變本加厲，陸續於兩個月內多次以需雇用工人、購買工程機械、化學用品等理由，使彭女匯出近百萬元才收手。

桃園市另名差不多年紀的呂姓女教師，也在FB交友版認識自稱香港匯豐銀行高層主管的高姓男子，兩人在LINE上相談甚歡，並以「老公、老婆」相稱，高男言談間不時出示工作證件或相關證照取信於呂女，佯稱因工作關係握有內線消息，邀請呂女和他一起加入「穩賺不賠」的投資方案，作為日後的結婚基金，致使呂女陸續匯出損失近新台幣10萬元。

刑事局呼籲，單身女性們若遇有陌生人要求加入臉書、通訊軟體，切勿在言談間透露太多個人資訊，也不要輕易透過網路交友即認定交往。切記一些詐騙密碼：比方才認識沒幾個月就時常要求「匯款」等金錢支付的行為時，就是有詐！也不見得對方天天和你視訊或通話就表示沒有問題，眼見為憑、慎選對象，才能長保幸福且不傷荷包。

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