驚！只是拍女友一張睡覺照 他竟遭檢警大動作搜索

2019-08-12 00:14

〔記者吳政峰／台北報導〕照片勿亂拍！台北一名吳姓男子前年在台東一間民宿睡覺時，突然被女友小婕（化名）擠下床，他覺得很好笑，隨手拍了一張女友睡覺照，小婕起床看到照片也呵呵大笑，沒想到兩人分手後，吳男突然遭到檢警大動作搜索，稱小婕控他偷拍，查扣存有照片的平板電腦。高等法院認為，睡眠確屬妨害秘密罪定義的「非公開活動」，但因吳男情節輕微，不具可罰的違法性，評決無罪，只沒收照片，全案確定。

本案一審士林地院也判無罪，但理由與高院不同，法官認為，妨害秘密罪所謂的「非公開活動」，應同時兼具主觀與客觀兩要件，主觀上，被拍攝者具有隱密進行活動而不想公開的期待或意願（主觀隱密性期待），客觀上，被拍攝者已利用或採取適當設備以確保活動隱密性（客觀隱密性環境，如：廁所）。

士院進一步解釋，吳男與小婕當時為情侶，同住一間房間，睡眠應屬一般家居活動，且照片僅拍到小婕的頭髮、左耳及小一部份左臂，身體部位全被棉被蓋住，就吳男而言，應無從界定是否為隱私或秘密，因此，既然吳男主觀上認為睡覺屬家居活動，無妨害秘密犯意，客觀上亦無妨害秘密行為可言，與妨害秘密罪構成要件不符，判無罪。

高院則撤銷士院判決，合議庭解釋，就算是一般家居生活，家庭成員也分屬不同人格，各擁有自行決定非公開活動的隱私，或不被人以錄音、照相、錄影或電磁紀錄等方式留存影像或聲音的權利，況且吳男與小婕只是情侶關係而已。

合議庭強調，如果士院的判決成立，那麼日後情侶或夫妻在房間更衣、接吻、愛撫或性行為，只要未提醒「正從事隱密活動」，對方均可以自行認定該活動非隱私或秘密，毋庸經過同意就逕自任意拍攝、錄影。合議庭認為，睡覺應屬「非公開活動」，原判決不妥，日前決議撤銷，但一樣判無罪，理由是情節輕微不具可罰性，同時沒收照片與電磁紀錄。

本案源於2017年6月間，吳男與小婕共赴台東旅遊，晚上住在「打個蛋」民宿內，凌晨4點多，吳男突然被擠下床，他驚醒赫見原來是因為小婕睡姿不佳，斜睡佔床才把他擠走，既好氣又好笑，隨手拍了一張照片佐證，早上小婕醒來看到照片，也笑得合不攏嘴，未要求刪掉。

兩人之後分手，小婕突報警，指控吳男偷拍睡覺照，吳男看到檢警前來搜索住處，頓時傻眼，質疑小婕明明知道這件事，當下也未要求刪除，直到吵架分手才來告，根本就是找碴。

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