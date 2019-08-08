半百婦人誤信網友騙財騙情互稱老公老婆 險被騙了31萬6千元

2019-08-08 13:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市54歲郭姓女子險遭網友騙情騙錢，2人以老公、老婆互稱，對方「老公」自稱旅居香港，因急需現金要求匯款美金1萬元，約台幣31萬6千元，「老婆」郭女不疑有他，所幸銀行行員機警通知新興警方趕來阻詐，溝通許久終於成功阻滙。

新興分局今指出，中正三所於前日獲報，郭女疑似遭旅居香港的「老公」詐騙，誆稱急需現金須匯款美金1萬元，副所長陳朋永、警員黃鴻善立即前往現場，經查證發現郭女與「老公」並無婚姻關係，兩人平時使用通訊軟體聯繫，互稱對方為老公、老婆。

警方看到郭女的通話紀錄的電話開頭是+852，便告訴郭女電話前面有+號通常是變造號碼，是該名男子假冒他人電話行騙，郭女原本不相信，也自認交到知心知己，令她一度陷入愛情陷阱中無法自拔，經員警和行員語重心長地勸告，才讓郭女醒悟未受騙。

警方表示，對方一次騙不成，可能會想辦法再騙第二次，應該立即將他封鎖不再往來，並教導其如何防範其他的詐騙手法，提高警覺避免再受騙。

此外，因通訊軟體十分容易用來行騙，只要註冊帳號、隨便用一個名稱和照片，再藉由不斷聊天、虛情假意的噓寒問暖，久而久之博取對方信任，便容易達到行騙的效果，警方強調，這樣的案例實在太多，由於外國的帳戶難以立即查出真偽，匯出去的錢必定有去無回，民眾務必提高警覺。

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