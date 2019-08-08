老婆懷孕8個月 彰縣議員被爆七夕同框傳播妹示愛

2019-08-08 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書爆料，指彰化縣無黨籍議員洪柏葳趁老婆懷孕時在外面劈腿搞小三，PO文網友自稱是洪柏葳老婆的妹妹，並批洪在七夕情人節還PO出與小三的親親照片高調示愛，此事在網路傳開後引發一陣熱議，並有大批網友跑到洪的臉書洗版。

有網友自稱是彰化縣無黨籍議員洪柏葳妻子的妹妹，並在《爆料公社》PO文爆料指控，洪疑似趁老婆懷孕8個月的時候在外面搞小三，七夕情人節時甚至PO出兩人親親照片高調示愛，據網友PO文內容指出，洪對此辯稱該名女子是傳播妹，並指是「喝醉手機被朋友拿去亂用，那女孩我不認識，已經刪除了！」，但妻子並不採信洪的說詞，並質疑「到底是什麼朋友能起鬨要求親她？」、「到底是什麼關係可以輕易拿到手機在臉書跟微信貼文？」且洪還丟下一句「抓姦要在床」、「妳不信我能怎樣」等，讓妻子直呼「我替我的孩子（感到）真的很難過，快出生了卻發現自己的爸爸做這種事！」

PO文網友也指出，目前洪柏葳不僅不接電話，甚至還對她們的臉書進行封鎖，質疑洪的態度不像是被起鬨被誤會的人，因此才氣得在臉書PO文公開這樁醜事。其他網友看到後也紛紛跑到洪柏葳臉書留言，除要他給個交代，也怒批「帶小三也是為人民服務嗎？」、「騎人節跟小三過得開心嗎？」、「枉費老婆準備替你生小孩」、「議員還真好當，妻小不顧跑去外面找小三」、「議員，老婆大肚子，忍不住嗎？」等。

據《爆料公社》小編指出，此事在網路引發軒然大波後，也有自稱是洪柏葳議員助理的人去訊，稱洪與該女子只是第一次見面，並指該女子是南部屏東的傳播，在酒後三巡以及朋友的起鬨下拍照上傳，但酒醒後就立刻撤下了！

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