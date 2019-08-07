宜蘭漁船解體6人失蹤 船長家屬盼申請國家搜救

2019-08-07 17:18

［記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城籍漁船「全億財一號」本月2日出港，未在4日如期返回烏石港，據了解，該漁船疑似遭商船撞擊解體，殘骸已漂到釣魚台外海，賴姓台籍船長及5名印尼籍漁工共6人失聯；家屬希望，不論結果是好、是壞，希望能申請國家搜救，儘快找到失蹤的人。

68.49噸級的全億財一號漁船，原訂4日返抵頭城鎮烏石港，家屬等不到漁船進港，也無法與船員取得聯繫，急得像熱鍋上螞蟻，據了解，該船作業區域在北緯24度32.3分、東經122度06.3分，即蘇澳東方12浬處，已由海巡署派艇協尋。

基隆艦接獲通報後出海搜尋，今天在釣魚台北方24浬處海面，發現漁船殘骸，派員打撈調查船籍，確認是失蹤漁船，由於利奇馬颱風來襲，增加搜救困難度。

據了解，漁船疑似是與商船相撞，才會造成解體，66歲賴姓船長是大溪人，賴姓船長妻子、兒子現正焦急的在頭城區漁會尋求幫忙；賴姓船長的女兒說，不管結果是好是壞，都希望能找到賴姓船長，近期颱風又要來，會增加搜救難度，希望能申請國家搜救，增加搜救效率，已向漁業電台求助。

賴姓船長女兒質疑，船主通報的時間真的太慢，原本4日漁船就要回港，但一直到昨天下午1點，船主因為其他漁民在說，賴姓船長的船怎麼還沒回來，才向漁業電台報案，家屬當天3點才獲知，根本錯過黃金救援時間。

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