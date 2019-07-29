台北港昨傳工安意外 工人慘遭電梯壓死

2019-07-29 15:17

〔記者王宣晴／新北報導〕45歲的黃姓工人昨日與同事前往台北港第3座橋式機具維修電梯維護網，直到下午，2人因大雨被迫停工準備離開，不料電梯的「過速安全開關」疑突然故障，導致百公斤的電梯從4公尺處掉落，直接重壓在黃男身上，同事見狀趕緊報案求救，警消獲報迅速將黃男送醫，但仍傷重不治，新北市勞檢處今天早上11時也派人前往廠區調查釐清。

據了解，未婚的黃男為了照顧老母親，住在新北市瑞芳，平時當臨時工維生，昨日上午與另名工人接到台北港區貨櫃橋式機的電梯維護網工作，過程中，2人按照維修流程，手動操作電梯，移出電梯井空間，同行工人也開啟電梯的「過速安全開關」，避免電梯滑動。

2人便在電梯井中維修維護網帶，直到下午5時許，台北港區突然下起大雨，維修工作被迫中止，同行工人才剛離開電梯井，原本被固定在4公尺高的電梯突然掉落，還沒離開電梯井的黃男閃避不及，直接被百公斤的電梯壓中。

同行工人嚇得趕緊報案求救，警消獲報趕抵時，將受傷的黃男送往淡水馬偕醫院急救，但仍傷重不治，新北是勞檢處今天上午也前往廠區調查，發現墜落的電梯門是開啟狀態，但安全防護裝置卻疑未啟動。

據查證，發生工安意外的電梯6月時有保養紀錄，紀錄上一切正常，台北港貨櫃碼頭公司總經理林烱炘也出面回應，表示對於發生工安事故感到遺憾，將全力配合檢調機關跟勞檢單位的調查，昨天電梯並沒有異狀，且都依照法規的規範進行維修保養。

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